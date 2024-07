La frase de Javier Milei con la que agradeció el apoyo de Gustavo Cordera

Cordera brindó una entrevista desde Uruguay y anticipó que Argentina transita "un cambio cultural importante. "Yo no voto hace 40 años y soy artista, a mi me gusta integrar los mundos y ver qué ser humano hay detrás, los políticos encarnan personajes. Y está bien a lo que juegan los políticos, todos los políticos necesitan un personaje confiable y querido por la gente. Yo no sé quién es Milei ni sé quién es Cristina y hay un ser humano atrás que por supuesto me interesa. Yo creo que hay un cambio cultural muy importante, estuvimos siendo asediados por la idea de creer que nuestras vidas pueden ser solucionadas por el afuera y entonces reclamarle a ese afuera que tome las riendas de nuestro destino", expresó.