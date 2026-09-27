Las definiciones de Javier Milei: del riesgo país, el dólar y la pobreza a Patricia Bullrich, León XIV y Axel Kicillof

El Presidente brindó una entrevista televisiva en la que habló sobre la realidad económica del país. Además de negar el riesgo de recesión, también se refirió a su relación con la senadora y, sin mencionarlo, cruzó al gobernador por el salto en el riesgo país.

El presidente Javier Milei brindó esta noche una extensa entrevista en la que se despachó con definiciones sobre la actualidad económica y política de la argentina y, en particular, de su Gobierno. Reveló cómo está su relación con Patricia Bullrich, habló de la llegada del papa León XIV, se refirió al viaje de Axel Kicillof a Nueva York, dio explicaciones sobre el riesgo país y apuntó contra los economistas que piden devaluar .

Tras regresar de su viaje a EEUU, donde disertó ante la Asamblea General de Naciones Unidas y mantuvo encuentros con mandatarios y empresarios, dialogó con la prensa a propósito de la evolución de la actividad económica, horas después de que el JP Morgan diera a conocer su previsión para el tercer trimestre, con una contracción del 4% a tasa anualizada , equivalente a una caída cercana al 1% frente al trimestre previo.

El mandatario mencionó el comportamiento del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) , sostuvo que la serie muestra una elevada volatilidad porque la economía atraviesa un proceso de transformación estructural y afirmó que, por ese motivo, los "indicadores desestacionalizados están arrojando cualquier cosa".

"Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa" , aseguró Milei. En ese sentido, el mandatario también proyectó que su gestión conseguirá "cuatro años seguidos de crecimiento" y afirmó que actualmente la Argentina se encuentra "en niveles máximos de consumo", de exportaciones y de PBI

Para el Presidente, lo que hay es un crecimiento desparejo de la economía argentina, la cual dijo que está siendo afectada por "un shock externo brutal" al que emparentó con la subida del petróleo a raíz del bloque en el estrecho de Ormuz. Pese a ello, afirmó que "no hay recesión" sino que hay "una desaceleración económica".

La evolución del empleo y "los cobardes" que piden devaluar

En cuanto al mercado laboral, Milei salió a bancar las cifras y cuestionó a quienes hablan de precarización. "Durante este gobierno se crearon más de 500 mil puestos de trabajo. Trabajo es trabajo. Decir que se uberizó el trabajo es una chantada. El Uber alguien lo tiene que tomar. Si alguien lo está usando es porque lo puede pagar y porque entonces hay otro empleo en otro lado; hay demanda para ese empleo", explicó.

En otro pasaje de la entrevista a LN+, el mandatario defendió el nivel del tipo de cambio y acusó de "cobardes" a quienes afirman que está atrasado. "Los que hablan del (atraso del) tipo de cambio real son unos cobardes. En el fondo lo que están pidiendo es que le bajen el salario a la gente. Los que piden un tipo de cambio real alto están pidiendo arruinar a los trabajadores y hundirlos en la pobreza. Están pidiendo bajar los salarios, pero son cobardes y no lo dicen", dijo y apuntó contra Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía del Frente de Todos.

Frente a la incertidumbre financiera, Milei buscó transmitir tranquilidad y volvió a poner el foco en la capacidad de pago del Estado. "Tenemos cerrado el financiamiento del sector público hasta el fin del año que viene. ¿Cuál es la probabilidad de default que da el mercado a este gobierno? Es cero. Eso en Argentina antes no pasaba. No es un tema menor", afirmó.

En esa línea, vinculó el salto en el riesgo país a la visita de Axel Kicillof a Nueva York. Afirmó que la suba se debió a que los inversores con los que se reunió el gobernador de Buenos Aires "vieron a un energúmeno con desprecio por los datos". Y contrapuso la visión negativa con una exposición "maravillosa" sobre la actualidad argentina que, según dijo, hizo la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Consultados sobre el aumento de la pobreza, optó por reivindicar los resultados sociales de su gestión. “Con el nuevo dato, sacamos 12 millones de personas de la pobreza”, dijo y aseguró que la indigencia bajó del 20 % al 6 % y que la pobreza entre niños pasó del 70% al 42%.

El riesgo país y Axel Kicillof

Ante la consulta sobre si es el único motivo por el cual saltó el riesgo país, el mandatario aseguró que "acá no hay una cuestión menor de cambio de modelo" sino que el país está en una situación "maravillosa" y que los argentinos "van a terminar decidiendo si quieren este modelo de progreso versus el modelo de la decadencia de los últimos 100 años". "Tengo confianza en los argentinos. El 70% no quiere volver a ese pasado. Solo quieren volver quienes han vivido de la teta del Estado o gente envidiosa", remató.

Tras garantizar el financiamiento para el próximo año, Milei se refirió a la dolarización de las carteras, un hecho que pone presión sobre las cuentas públicas en la antesala de una elección. Frente a ello, aseguró que su gobierno lleva acumulados desde octubre a la fecha "más de u$s20 mil millones". "No solo eso sino que además tenemos u$s20.000 millones del swap de EEUU, u$s20.000 millones de China y tenemos una posición para abrir en futuros de u$s15.000 millones", dijo.

Luego le preguntó al entrevistador: "¿Sabe cuánto es la base monetaria de Argentina? u$s30.000 millones. Solo con futuros puedo sacar la mitad de los pesos que andan dando vuelta en la calle. Además vamos a tener la balanza comercial del año que viene y hay que sumar las inversiones que entren", expresó intentando llevar tranquilidad respecto al colchón de dólares que tiene el país para el año próximo.

Javier Milei: "Mi relación con Bullrich es excelente"

Milei también habló de su relación con la senadora Patricia Bullrich, quien en las últimas semanas cruzó a la casa Rosada por los recortes en Discapacidad aplicados en el proyecto del Presupuesto 2027, de los que no la habìan puesto al tanto. "Un gobierno que hace tantas cosas puede tener algunas desinteligencias", argumentó.

Respecto al vínculo con la senadora no dudó en afirmar que mantiene una relación "excelente". "Los liberales no somos manadas. Hay distintas miradas. Cuando dijo que el proyecto tiene que reelegir, le preguntaron quién es el proyecto y dijo que es Javier Milei. Patricia juega a la mancha con los aviones. No la subestimen", le pidió al entrevistador.

Consultado sobre si convocaría a la senadora para que sea su candidata a vicepresidenta aseguró que se "necesita tiempo" para esa decisión y que eso forma parte de las negociaciones políticas sobre las que están trabajando también con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Junto con mi hermana y con Santi (Caputo) son los que están haciendo la política de vuelta y hay que dejarlos trabajar tranquilos", explicó y negó que en el marco de la mesa política hubiera habido una "fuerte discusión interna" sino que lo que hay son discusiones que forman parte del diálogo propio de ese tipo de encuentros.

Javier Milei sobre la visita del papa León XIV

Sobre el final de la entrevista también habló sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre para una visita de tres días que incluirá recorridos por la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires (Luján) y de Córdoba.

Para Milei es “maravilloso” que los argentinos “vuelvan a recibir la visita de un Papa” y no dudó que calificar la llegada del Papa como “fabulosa”. "Hablará de lo que tenga que hablar y dirá lo que tiene que decir", agregó.

Consultado sobre si pondría reparos sobre eventuales declaraciones del Sumo Pontífice sobre "justicia social o igualdad", manifestó que para él "no hay ningún problema" porque lo importante es que el país volverá a recibir a un Papa: "Y tengo la dicha que ocurra también en mi Gobierno", concluyó.