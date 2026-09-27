Alerta amarilla por tormentas y granizo en el AMBA y otras ocho provincias: cuándo llueve y a qué hora cambia el clima + Agregar ámbito en









El SMN emitió un aviso por malas condiciones del tiempo para distintas zonas del país. En Buenos Aires habrá lluvias y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla del clima por tormentas y lluvias para este domingo 27 de septiembre en distintas regiones del país. La advertencia alcanza al noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En tanto, para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se esperan chaparrones de variada intensidad durante la jornada con probabilidades de caída de granizo.

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De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados puntualmente. Además, hay alertas por lluvias en sectores cordilleranos de Río Negro y Neuquén y el extremo este de Chubut, con posibilidad de nieve en las zonas de mayor altura.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA En la Ciudad de Buenos Aires, el domingo se presenta con cielo mayormente nublado y una probabilidad de chaparrones que se mantiene entre el 40% y el 70% durante la jornada. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 19°C, mientras que para el lunes se prevén nuevas precipitaciones, especialmente hacia la noche.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la probabilidad de lluvias alcanza el 100% en distintos momentos del domingo, con una mínima estimada de 12°C y una máxima de 20°C. También existe posibilidad de actividad eléctrica en algunas zonas.

Domingo inestable y con lluvias en el AMBA. Mariano Fuchila El mal tiempo seguirá durante el comienzo de la semana El regreso de las lluvias dará paso a un período de inestabilidad que podría extenderse durante al menos 72 horas en el AMBA, con chaparrones, tormentas aisladas y ráfagas. El escenario se mantendrá cambiante durante los primeros días de la semana.

Para el martes, el pronóstico anticipa nuevamente condiciones inestables, especialmente durante la madrugada, cuando aumentará la posibilidad de tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche las chances de lluvia disminuirán, aunque todavía podrían registrarse algunos chaparrones. La temperatura se moverá entre los 14°C y los 19°C, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. El escenario estará asociado al desarrollo de un sistema de baja presión que favorecerá la persistencia de la nubosidad y las precipitaciones en la región. Por eso, aunque la intensidad de las lluvias irá variando, el comienzo de la semana estará marcado por un tiempo inestable en la Ciudad y el conurbano. Las recomendaciones ante la alerta Ante una alerta amarilla, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener despejados los desagües y sumideros. También aconseja mantenerse alejado de zonas inundables y, si ingresa agua a una vivienda, cortar el suministro eléctrico y desconectar los artefactos.

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