Premios MTV VMAs 2026: cómo y dónde ver en vivo la ceremonia dedicada a la música + Agregar ámbito en









Madonna encabeza la competencia con 13 nominaciones y regresará al escenario de los VMAs por primera vez desde 2003.

Snoop Dogg será el encargado de conducir la ceremonia

Este domingo 27 de septiembre se entregarán los MTV Video Music Awards 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles (California).

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Madonna encabeza la competencia con 13 nominaciones y regresará al escenario de los VMAs por primera vez desde 2003 con el icónico e histórico beso con Britney Spears, mientras que el rapero Snoop Dogg será el encargado de conducir la ceremonia. El histórico “Moonman” (astronauta), rebautizado hace años como “Moon Person”, volverá a repartirse en una gala que también tendrá actuaciones de LISA, RAYE, Shaboozey, Gunna, Sienna Spiro, GENER8ION y Yung Lean, entre otros.

Entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones también se encuentran Swift, con 9, Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con 7 cada una, y Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson, con 5 cada uno. En la categoría principal, Video of the Year, están nominados Grande, Mars, GENER8ION, Madonna, Carpenter y Swift.

Homenajes y reconocimientos de este año en los MTV VMAs Este año Nirvana recibirá el premio Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards de 2026 y Taylor Swift será la ganadora del primer premio MTV VMA Artist Director Honors, un galardón de reciente creación que se otorgará a los artistas que dirigen algunos o todos sus propios videos musicales.

Otro reconocimiento de la noche será para el fallecido George Michael. Raye, Sombr y Teddy Swims participarán en el homenaje al fallecido cantante, que murió en 2016 a los 53 años. Adam Blackstone será el director musical del espectáculo homenaje.

¿Cómo ver los MTV VMAs 2026 desde Argetina? Los MTV VMAs 2026 estarán disponibles para su transmisión en vivo desde Los Ángeles, California por Pluto TV el próximo domingo 27 de septiembre a las 20:30 hs de Argentina. Además, Pluto TV lanzará el viernes 25 de septiembre dos canales pop-up dedicados a los MTV VMAs 2026, que incluirán videoclips musicales de los nominados: MTV VMAs 2026 en Español, con voice-over en español, y MTV VMAS 2026 en Inglés, con la versión original íntegramente en inglés.

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