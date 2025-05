Lesa humanidad: trasladaron represores a Campo de Mayo y denunciaron condiciones de privilegio

Diputados libertarios justificaron su visita a represores

En septiembre del 2024, y ante la ausencia de los diputados de La Libertad Avanza al plenario de Diputados que buscaba investigar su visita a represores, la porteña Paula Penacca (Unión por la Patria) leyó un pasaje del descargo de Rocío Bonacci, una de las que previamente expresó su arrepentimiento por la visita. "Nunca integré el grupo de 13 diputados que organizaron estas excursiones o debatieron iniciativas relacionadas con el tratamiento de las penas impuestas a estos presos ni tampoco participé del encuentro de la cuestión", comentó e hizo hincapié en un eventual plan de morigeración de las condenas a los represores.

Luego, la bonaerense Cecilia Moureau (Unión por la Patria) repasó el comunicado de Alida Ferreyra, quien previamente fue junto a Beltrán Benedict a ver a otros represores a la Unidad Federal de Campo de Mayo. "Dicha visita, entre otras cosas, fue realizada en el marco profesional como abogada penalista de abocarme a la situación del estado de las unidades de detención", leyó y amplió que Ferreyra argumenta haber ido en carácter de "receptora de inquietudes políticas y de proyectos de distintos sectores de la sociedad".

Salvo el entrerriano Beltrán Benedict, todos los diputados presentaron un comunicado de argumentación de la visita a los genocidas. La porteña Fernanda Araujo, en ese sentido, señaló que "el recorrido estuvo destinado a observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo". El bonaerense Guillermo Montenegro -sin rubricarlo- presentó el mismo texto.

Además del pasaje leído por Cecilia Moureau, la correntina -pero que representa a CABA- Alida Ferreyra también argumentó "motivos humanitarios", que se estableció "la inexistencia de delito alguno" y que "la calidad de la gestión legislativa necesariamente admite distintas ópticas en un marco democrático de tolerancia".

Beltran Benedict Lourdes Arrieta Guillermo Montenegro.webp Benedict, Arrieta y Montenegro, tres de los diputados que visitaron a los represores en Ezeiza.

Por su parte, la santafesina Rocío Bonacci consideró "injusto y arbitrario" que "no se distingue mi conducta de otras conductas desplegadas, en una suerte de linchamiento político" y afirmó que fue invitada para "tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal". A su vez, señaló que cuando advirtió que se visitaban a represores "decidí mantenerme totalmente ajena a tal situación" y reconoció que "llegué a comprender la gravedad institucional de la visita". Asimismo, indicó que Benedict fue el organizador de la visita: "Intenté que me diera explicaciones del motivo por el cual me ocultó el verdadero motivo de la visita, lo cual no realizó".

En su defensa, la mendocina Lourdes Arrieta también apuntó contra Benedict como organizador, quien "criticó la tibieza del Poder Ejecutivo o se jactó y avaló dichos sobre sus vínculos con la Ministra Patricia Bullrich y el Jefe del Servicio Penitenciario". La mendocina reiteró sus acusaciones previas y puntualizó detalles de la visita entre las que mencionó que Alfredo Astiz "no me sacó la vista de encima, algo que por momentos llegó a intimidarme y molestarme". "Mi insistencia sobre la transparencia que debía tener la visita realizada generó fuertes represalias internas", añadió.