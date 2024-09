Debaten sanciones para los diputados que visitaron a represores: faltaron todos menos Arrieta

Los diputados del bloque libertario que fueron a la cárcel de Ezeiza fueron Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta (salió del espacio y armó su propia bancada), Rocío Bonacci y Alida Ferreyra . Esta última diputada participó del plenario que dictaminó Ficha Limpia pero, luego de firmar el proyecto, se retiró de la sala y evitó participar de la comisión. El diputado Benedit no presentó ningún descargo, mientras que Arrieta pidió la palabra en el plenario y dijo: "Quedo a disposición para los que quieran hacer más preguntas y puedo presentar más pruebas".

Luego, la bonaerense Cecilia Moureau (Unión por la Patria) repasó el comunicado de Alida Ferreyra, quien previamente fue junto a Beltrán Benedict a ver a otros represores a la Unidad Federal de Campo de Mayo. "Dicha visita, entre otras cosas, fue realizada en el marco profesional como abogada penalista de abocarme a la situación del estado de las unidades de detención", leyó y amplió que Ferreyra argumenta haber ido en carácter de "receptora de inquietudes políticas y de proyectos de distintos sectores de la sociedad".

En otra intervención, el bonaerense Eduardo Falcone (MID, exlibertario) aseguró que tanto él como sus compañeros de su actual bloque no formaron parte de ese tipo de visitas a los represores: "Si hicieron una reunión deliberativa o de análisis de proyecto, lo hicieron a total espalda nuestro".

Paula Penacca Mariano Fuchila

Por su parte, la porteña Silvana Giudici (PRO) relativizó la importancia de la jornada: "Siguiendo con este ánimo, de esta cuestión supuestamente clandestina y prohibida que puede terminar en una suerte de indulto, me parece que estamos confundiendo el escenario". "Quieren expulsar en una comisión revisadora a seis diputados que cometieron un acto que esta Cámara no acompaña y ha repudiado, pero que evidentemente se quiere mantener eternamente esta discusión para no llegar a ninguna solución", agregó.