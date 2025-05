Jorge Macri se diferenció de LLA a una semana de las elecciones: "Yo creo en el Estado, no creo en la motosierra"

Durante entrevistas con C5N y Radio Con Vos, el jefe de Gobierno expresó su mensaje hacia el electorado porteño: “Nosotros hicimos, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo . Yo lo que le diría a los votantes es que sepan que para que el kirchnerismo no gane en la Ciudad, la alternativa es el PRO y que necesitamos legisladores para seguir cuidando todo lo que decimos".

JAVIER MILEI JORGE MACRI.jpeg Jorge Macri marcó sus diferencias con LLA. Presidencia

En la misma línea, reivindicó su visión de un Estado ordenado, que funcione como soporte: “Porque nosotros creemos en un Estado austero, que no agobie al privado, creemos en un Estado que ayude y también creemos en un Estado que tienda la mano y que cuide. O sea, yo creo en el Estado, no creo en la motosierra, pero tampoco creo en un Estado que te agobie. Y eso es lo que venimos haciendo”.

Jorge Macri también resaltó que en 2023 su administración logró reducir el gasto público en u$s850 millones, lo que representó una baja del 8,6% del presupuesto total, eliminando varias contrataciones: “Ahí no hay ni un maestro, ni un enfermero, ni un médico, ni un policía. Eso es eficiencia”, subrayó.

El debate por la ley de Ficha Limpia

En cuanto al debate por la ley rechazada por el Senado, el jefe de Gobierno cuestionó: “Ficha Limpia dejó muy expuesto a quienes vienen trabajando desde hace tiempo, como Silvia Lospennato y el PRO. Pasaron cosas raras en el Senado. Es raro que los senadores que siempre votaron con el oficialismo, con el Gobierno libertario justo, votaron al revés sin avisarles”.

“Vamos a seguir dando la batalla y de hecho ella viene con un proyecto de Ficha Limpia repotenciado para la ciudad de Buenos Aires, que incluya más tipos de delitos confirmados por la Justicia, como una barrera para participación, digamos, en lo público", agregó.

"Esa es una de las cosas por las cuales necesito que entren legisladores, porque tengo solamente siete”, explicó confirmando que se presentará una versión ampliada del proyecto en la ciudad, buscando limitar el acceso a cargos públicos para personas con condenas confirmadas.

Los enfrentamientos entre el PRO y La Libertad Avanza

Sobre la discusión entre el PRO y La Libertad Avanza en torno a esta iniciativa, Macri opinó que el tema puso en evidencia los principios que su fuerza defiende: “Esta discusión sobre Ficha Limpia nubla o ilumina en un punto también, porque nos da la posibilidad de discutir cosas que tienen que ver con principios, con valores. Ha permitido que se la conozca más a Silvia Lospennato, muy valiosa en el Congreso”.

“Esto corrió la discusión de hacia dónde queremos llevar a la ciudad, de cosas y de noticias muy relevantes, como que por primera vez en la historia hay una línea de colectivos completamente eléctrica que está funcionando como las que hay en Europa”, celebró.

En referencia a la actual campaña, planteó una diferencia respecto de otros postulantes:. “Esta es una elección legislativa, pero casi todos los que vienen, vienen porque les dijeron que sean candidatos o porque quieren ser jefe de Gobierno. Entonces, me parece que está bueno tener a alguien que quiere venir a ser legislador y que además demostró un compromiso grande en ese sentido”.

jorge macri, lospennato y mauricio macri.jpg Jorge Macri llamó a votar a Silvia Lospennato. Archivo

El desdoblamiento electoral

Otro de los ejes abordados fue el desdoblamiento electoral, decisión tomada para separar las elecciones locales de las nacionales: “Es bueno haber recuperado algo que era un hábito en la Ciudad de Buenos Aires, que era discutir los temas de CABA de manera separada de los nacionales".

"La ciudad tiene una habitualidad de elecciones desdobladas. Imaginate si está siendo difícil discutir temas de la ciudad, como los que nosotros queremos plantear, cuánto más difícil hubiera sido en una elección donde tenés la agenda impuesta por la discusión nacional”, argumentó.

La situación de los jubilados en CABA

Por último, abordó la situación de los jubilados porteños y adelantó que se están evaluando medidas específicas de acompañamiento: “Somos un espacio de centro derecha, moderado, respetuoso de lo institucional, pero que está dispuesto a administrar con mucha responsabilidad y entendemos que así como tiene que tener un norte y un rumbo, tiene que tener sensibilidad, pueden convivir la libertad y la solidaridad y esa es una característica de nuestro espacio".

"Ahora estamos analizando cómo ayudar a los jubilados de la ciudad que la están pasando mal”, relató el jefe de Gobierno en la última semana antes de las elecciones del próximo domingo 18 de mayo.

“Son cientos de miles que están en la disyuntiva de comida o medicamentos, y por lo menos durante algunos meses vamos a ver cómo les damos una mano para que eso no ocurra porque tiene que ver con eso, libertad, equilibrio, que al privado le vaya bien, quitarle la pata encima, simplificar, quitar impuestos, pero también la solidaridad, la empatía y la mirada respecto de los otros”, concluyó.