Luis Caputo viajó a Estados Unidos para participar de la cumbre del G20 y buscará reunirse con Scott Bessent

El ministro de Economía expondrá ante representantes de las principales potencias las políticas implementadas por el Gobierno para alcanzar la estabilidad macroeconómica.

Luis Caputo viajó este domingo a Carolina del Norte , Estados Unidos , para participar de la cumbre del G20 , con una agenda enfocada en defender el programa económico del Gobierno y explicar ante representantes de las principales potencias del mundo las medidas adoptadas para alcanzar la estabilidad macroeconómica en la Argentina.

Fuera de las sesiones formales, se espera que el ministro se reúna con Scott Bessent , secretario del Tesoro estadounidense, aunque ese encuentro todavía no fue confirmado de manera oficial.

Caputo llegó acompañado por el presidente del Banco Central , Santiago Bausili , y el secretario de Política Económica, José Luis Daza . Los tres participarán de distintas sesiones formales del encuentro, entre ellas el panel sobre " Evolución de la Economía Mundial " y las reuniones dedicadas a deuda soberana , desequilibrios globales y educación financiera y fraude.

Uno de los momentos centrales de la agenda será la sesión sobre crecimiento , en la que el ministro argentino será orador principal. Allí expondrá sobre las políticas implementadas en el país y planteará la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido.

De esta manera, la participación del funcionario estará concentrada en presentar ante sus pares internacionales la evolución de la economía argentina y el rumbo que sostiene la administración de Javier Milei .

Expectativa por posible reunión de Caputo con Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU.

Cómo sigue la agenda de reuniones del G20 en Carolina del Norte

El cronograma de encuentros del G20 comenzó este fin de semana con la Reunión de Viceministros de Finanzas y del Banco Central, que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte, entre el 29 y el 30 de agosto, con el secretario del Tesoro estadounidense como anfitrión.

Luego llegará la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, también en Asheville, prevista entre el 31 de agosto y el 1° de septiembre. En paralelo, el calendario contempla la Reunión Ministerial sobre Innovación, que tendrá lugar en Raleigh-Durham entre el 1° y el 2 de septiembre.

Durante los encuentros también se analizarán los desequilibrios fiscales entre naciones y la regulación de las criptomonedas, en un contexto de creciente incertidumbre por las políticas arancelarias de la Casa Blanca y por la propia deuda estadounidense.

"Los temas clave de nuestra presidencia del G20 han sido acelerar el crecimiento y abordar los desequilibrios globales", explicó un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que aseguró que el gobierno de Donald Trump colocó en el centro de su agenda económica tanto la inversión corporativa como el rol proactivo del sector privado. En esa línea, defendió los efectos positivos para el crecimiento y la inversión del paquete de grandes recortes fiscales impulsado por Trump y aprobado por el Congreso en el verano de 2025.

La deuda soberana será otro de los ejes centrales del encuentro en Asheville. Según explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, Washington abogará "por una mayor transparencia y una reestructuración más rápida cuando los países atraviesen dificultades". "Estados Unidos busca mayor transparencia en el endeudamiento público y mayor previsibilidad en la reestructuración de la deuda", insistieron desde la cartera que conduce Bessent.

En un momento en el que la administración Trump implementó nuevos aranceles y recrudeció su guerra comercial con Canadá, el Departamento del Tesoro también sostiene que trabaja para corregir los desequilibrios comerciales globales, con el objetivo de beneficiar a los trabajadores estadounidenses y crear igualdad de condiciones para las empresas del país.

"Bajo nuestro liderazgo, el G20 trabaja para abordar los desequilibrios globales, que reflejan prácticas desleales que se han permitido persistir durante demasiado tiempo y que amenazan la prosperidad mundial", aseguró el portavoz del Tesoro, quien agregó que el gobierno estadounidense busca evitar que se impulse el "exceso de producción y capacidad" hacia los mercados globales, en una referencia directa al modelo exportador de Pekín, a menos de una semana de la visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping.

Según indicó la presidencia estadounidense del bloque, entre las principales discusiones también figura la necesidad de modernizar la regulación y la supervisión financiera, así como "la reducción de la fricción regulatoria y de mercado, y el fomento de la innovación financiera digital". En ese marco, Washington considera a los activos digitales, como las criptomonedas, un elemento clave del debate, centrado en establecer marcos legales y regulatorios más claros y en reforzar la lucha contra las actividades ilícitas vinculadas a ellos.