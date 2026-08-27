Luis Caputo insiste con "monetizar en dólares" para reactivar la economía y apuesta a tres medidas

Mientras el crédito en pesos no levanta cabeza, ante la creciente morosidad y las elevadas tasas activas, el Gobierno busca que el flujo de dólares sea motor de la economía.

El ministro de Economía , Luis Caputo, no renunció a la idea de remonetizar la economía argentina en dólares, que es el principio que lo animó en 2025 a impulsar por decreto el esquema de Impuesto a las Ganancias Simplificado. La reciente flexibilización en la regulación para el otorgamiento de créditos, los anuncios sobre préstamos hipotecarios y los proyectos de Inocencia Fiscal van en esa dirección.

Los últimos anuncios apuntan hacia ese horizonte, dado que el crédito en pesos no estalla y a su vez la alta mora de familias y empresas deprime la demanda de dinero. Con los sectores vinculados al mercado interno en caída, las empresas desarrollan estrategias para no cerrar, antes que para expandirse.

En el mercado advierten que, ante la debilidad de la actividad, el Gobierno apuesta a reactivar incrementando la oferta de dólares en la economía: El 13 de agosto Caputo lanzó la flexibilización de créditos en moneda estadounidense para empresas que no facturan en esa divisa.

En rigor, el equipo económico está pensando fundamentalmente en el desarrollo inmobiliario. Y es que ese es un mercado altamente dolarizado, donde las transacciones formalmente se registran en pesos, pero se materializan con moneda "dura".

Las empresas desarrolladoras serían un objetivo de la oferta de créditos. De igual modo, segmentos del mercado automotor podrían estar en condiciones similares.

Créditos hipotecarios para clase media

Y, si por un lado se busca estimular la oferta, el último anuncio sobre créditos hipotecarios busca generar demanda de vivienda. Los especialistas creen, no obstante, que los planes están diseñado para jóvenes de segmentos de la población de clase media a media alta. Si estuviera vigente hoy el programa, un hipotecario estaría en una tasa cercana al 40% nominal.

Podrían generar una demanda de departamentos usados, dicen. A diferencia de lo que ocurrió hace una década, cuando hubo un boom de construcción asociada a la necesidad de dolarizar ahorros, comprando en pesos, en un contexto en el que escaseaban los dólares, hoy no están dadas esas condiciones. Por lo tanto, el impacto sería limitado: estiman que de unos $2 billones repartidos entre unas 17.000 personas.

Mientras tanto, Caputo podría tener en las próximas semanas la última versión de su idea primigenia sobre "dólares del colchón". Es de recordar que el 23 de mayo de 2025 el Poder Ejecutivo emitió el decreto 325/2025 en el que se creó el régimen de Ganancias Simplificado. Caputo aseguraba que podía determinar un esquema para que la gente pudiera sacar sus dólares de las cajas de seguridad sin necesidad de pasar por el Congreso.

La realidad le demostró que tuvo que recurrir al Poder Legislativo, y en dos ocasiones. La primera versión de Inocencia Fiscal tenía defectos casi obvios a la vista de un contador que se tuvieron que subsanar con otro proyecto.

Es decir, el factor común de las tres medidas es la tracción de la actividad económica con dólares, ya sea por oferta o demanda de financiamiento. Y a todo eso habría que recordar que ya en el inicio de la gestión, en diciembre de 2023 se conoció un DNU denominado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, que luego tuvo que pasar al Congreso. Allí se determinó la posibilidad de que las empresas puedan mostrar precios en dólares y facturar en esa moneda. Luego se logró que las empresas de medios de pagos adaptaran sus sistemas para tramitar operaciones en esa moneda. Nada funcionó. El argentino usa sus dólares para ahorrar en el largo plazo y transacciones con la moneda nacional. La idea de "dolarizar" tiene que tener en cuenta ese detalle.

El desafío de reactivar la economía

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, admitió ante periodistas recientemente que la economía está creciendo a un ritmo menor al que esperaba el Gobierno. En ese sentido, la última tanda de medidas económicas pareciera tratar de atacar ese flanco del programa económico.

Incluso, Caputo apela a términos extraños al pensamiento libertario: Al justificar los hipotecarios con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dijo que "hace a la Justicia Social" que las personas no tengan que esperar 30 años para tener su casa.

Desde hace unos meses el ministro de Economía reconoce en público que el esquema de ajuste permanente para lograr superávit fiscal se agota. Sostiene que, de ahora en mas, los buenos resultados del sector público nacional deben venir de la mano de una mejora de la recaudación fiscal y eso se logra con una expansión de la actividad.