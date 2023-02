Madres y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron por un 24 de marzo exclusivo para la Memoria

En ese sentido, la titular de Abuelas aseguró que “ese día va a ser para la memoria, la verdad y la justicia" mientras que el fin de la proscripción a Cristina "seguramente lo abordarán el día anterior o posterior al 24, porque no lo podemos mezclar con un tema netamente político actual. El recuerdo es de lo que pasó el 24 de marzo del 76″. Sin embargo, propuso en FM La Patriada que "hay que darle aliento y compañía a una mujer como Cristina. Ella no se rinde, pero está sufriendo la maldad de sus enemigos".

Posteriormente, Nora Cortiñas expresó en AM 990 que "todos los dramas nos unen, pero el terrorismo de Estado, sus consecuencias, 30 mil desaparecidos, no puede ser una batallita electoral para trabajar para una persona para un cargo tan importante como surge después la presidencia de la Nación".

Si bien sostuvo que “los que estamos en contra de la persecución a Cristina hicimos público el repudio y se puede hacer cualquier campaña pero otro día que no sea el 24 de marzo” la referente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora manifestó que "no puede ni La Cámpora ni ningún organismo o partido político llevar adelante ese día, cuando estamos pagando todavía las consecuencias del terrorismo de Estado".

La respuesta de La Cámpora a Estela de Carlotto

Después de la entrevista a Estela de Carlotto, la agrupación kirchnerista no oficializó una respuesta institucional pero sí llegaron las declaraciones de un militante del partido: Horacio Pietragalla. Secretario de Derechos Humanos y nieto recuperado, es un activo participante de las actividades de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. En una nota a FM La Patriada, fue concreto: “No hay ningún conflicto entre La Cámpora y Abuelas".

"A Cristina jamás se le ocurriría hacer un acto el 24; está establecido y se sabe que es el día de los organismos de Derechos Humanos", consideró Pietragalla y agregó que "no me gusta que pongan una interna donde no la hay, que es lo que hizo hoy la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos, y por sobre todas las cosas Abuelas de Plaza de Mayo. Toda la política acompaña esa convocatoria con la consigna central de los organismos".

El secretario de Derechos Humanos de la Nación participó de un encuentro de este miércoles entre referentes de Abuelas y funcionarios referenciados con Memoria, Verdad y Justicia, como Victoria Montenegro y Wado de Pedro. "Siempre hay alguna subconsigna que ponen las organizaciones. Hoy la consigna de los organismos está centrada en la justicia, es un problema que nos preocupa a todos", precisó y entendió que "están buscando sacarle el sentido al 24 de marzo".