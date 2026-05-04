Laura Delgado: "En la Provincia de Buenos Aires un estudio arrojó datos alentadores para tierras raras"

La secretaria de Minería de la Provincia de Buenos Aires destacó el potencial bonaerense durante el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

La secretaria de Minería de la Provincia de Buenos Aires, Laura Delgado, destacó el potencial de la actividad en suelo bonaerense.

La secretaria de Minería de la Provincia de Buenos Aires, Laura Delgado , destacó el potencial de la actividad en suelo bonaerense al formar parte del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por el periodista de Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Delgado recordó que “la Provincia de Buenos Aires tiene actividad minera hace más de 140 años y es la principal productora de áridos, de piedra partida y cemento del país ”.

“Se caracterizó históricamente por estar vinculada su producción a la obra pública , aunque hay otro tipo de recursos como arcillas que se utilizan para la industria cerámica, química y la farmacia, así como tenemos salinas en la parte patagónica de nuestra provincia”, precisó.

Laura Delgado VIDEO

Entre el parate de la obra pública y el potencial en tierras raras

Delgado destacó que “tenemos diversidad de recursos, siempre apuntando a segunda o tercera categoría, que son minerales industriales y rocas de aplicación”, pero contrastó esa situación con la realidad: “Esa minería hoy está sufriendo el golpe del parate de la obra pública por decisión del gobierno nacional, que nos ha socavado bastante profundo”.

“No contamos con una escucha por parte de la Secretaría de Minería de la Nación y llega un punto donde es un riesgo de vida, como pasa en el corredor que es la ruta 3 y atraviesa toda la provincia hasta Patagonia, cuyo estado es completamente calamitoso y no hay una mirada clara de la inversión del gobierno nacional”, cuestionó la referente del gobierno bonaerense, mientras criticó que la situación llevó a “una caída en el empleo, con pérdida de más de 600 puestos de trabajo directos”.

Paralelamente, planteó que “la provincia ha tomado la decisión de empezar a hacer exploración y estudios para conocer sus recursos y nos confirmaron lo que decían viejos informes, con datos alentadores para tierras raras”, lo que empieza a despertar el interés del sector privado.

Un plan para captar inversiones estratégicas

Desde la Provincia de Buenos Aires, Delgado destacó al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. “Está pensado para inversiones de más de 5 millones de dólares, con beneficios fiscales parciales que, a medida que vas cumpliendo objetivos, se pueden ir renovando, llegando a tener una estabilidad fiscal de 30 años”, repasó.

Y agregó: “Apostamos así a la integración de cadenas de valor. Hay objetivos como el desarrollo de proveedores, el reemplazo de importaciones, así como la innovación tecnológica y de calidad. De hecho, para inversiones de más de 50 millones de dólares están obligados a presentar un programa de desarrollo de proveedores para el lugar”.

Como ejemplo, citó a “un clúster de Berazategui de energía y minería, que se asoció con una empresa en San Juan y acaba de comprar un predio para hacer su desarrollo”, anticipando que hay muchos más municipios interesados.

Cautela ante las oportunidades

Al analizar el panorama nacional, coincidió en que es necesario “ser estratégicos e inteligentes, más allá de una gestión política”. Recordó que su gestión como funcionaria culmina el 10 de diciembre del 2027, pero apuntó: “Uno no puede pensar en minería, ya sea en la Provincia de Buenos Aires o en el resto del país, sin pensarlo a largo plazo”.

“Es una oportunidad muy importante, con determinadas condiciones económicas y tecnológicas. En el caso del litio hay competitividad y ese concepto de ventana económica es importante, pero que hay que tomarlo con cautela”, comenzó, para luego rematar: “Hay que pensar en que esa industria perdure y sea lo más aprovechable para la población. No es que saturo todo en 5 o 6 años, sino hacer un recurso que derrame en generación de empleo y de capacidades”.

“Para eso también tenemos que pensar en la formación de nuestros profesionales, de nuestros técnicos, de nuestros oficios, en los lugares en donde se va a necesitar y en los lugares donde están las casas de estudio. No tenemos que dejar pasar esa ventana de oportunidad para insertar ese foco en las cadenas productivas”, completó.