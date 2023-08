Malena Galmarini dijo que Massa "puede ser uno de los mejores presidentes" de los últimos años

Por otro lado, se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que "se llevan muy bien" luego de recomponer "su relación en muy buenos términos". Agregó que "lograron de nuevo tener la confianza que se había perdido".

Por último, Galmarini contó cómo reaccionó Massa cuando el expresidente Mauricio Macri recurrió en 2018 al FMI: "'Este tipo está loco, va a firmar cualquier cosa'", había dicho el actual ministro de Economía en ese entonces.

"Sergio les dijo que por cómo venia el gobierno (de Macri), no iba a poder pagar eso; que los muertos no pagan. No les importó mucho a los del Fondo. Le dieron a Macri un crédito para que ganara una elección que no ganó. Ahora están ellos haciendo todo lo posible para que el Fondo no nos ayude, para que perdamos la elección", concluyó en relación a Juntos por el Cambio (JxC).