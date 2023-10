Malestar de Sergio Massa por la denuncia del Presidente contra Javier Milei

“Un profundo malestar” provocó dentro del comité de campaña de Unión por la Patria (UP), la decisión del Presidente Alberto Fernández de denunciar, este miércoles, al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , por considerar que sus declaraciones favorecieron el desarrollo de una "corrida" bancaria en los últimos días. Sucede que Sergio Massa , el candidato oficialista, está en desacuerdo con la decisión del primer mandatario, según se comenta de fuentes oficiales, ya que “supone darle protagonismo” al dirigente libertario y la posibilidad de que “se victimice” .

Fernández, consideró que la permanente desacreditación de la moneda nacional causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el retiro de depósitos. Cabe recordar que Milei este lunes, en una entrevista radial, recomendó no ahorrar en moneda nacional. Sostuvo: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono".