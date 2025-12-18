Marcha de la CGT EN VIVO: demostración de fuerza del sindicalismo en las calles contra la reforma laboral de Javier Milei

Live Blog Post

Reforma laboral: la CGT apuesta a una marcha masiva para forzar al Gobierno a negociar

Por Gonzalo Magliano

dia de la lealtad plaza de mayo 2022.jpg El escenario estará instalado en el centro de la plaza, de espaldas a la Casa Rosada, todo un símbolo.

En los últimos días, la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una agenda cargada. Luego de conocerse el proyecto de reforma laboral, la central decidió pasar a la acción para intentar frenarla o, al menos, morigerar una iniciativa que consideran "totalmente regresiva" y un ataque directo a los sindicatos. El primer paso será la marcha del jueves a Plaza de Mayo. Apuestan a llenar las calles del centro porteño para mostrar músculo y torcer un poco el clima favorable al Gobierno, quién sigue sin dialogar con la CGT. También estudian el camino judicial.

