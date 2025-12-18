SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
18 de diciembre 2025 - 09:52

Marcha de la CGT EN VIVO: demostración de fuerza del sindicalismo en las calles contra la reforma laboral de Javier Milei

La CGT se prepara para mostrar músculo mientra el Congreso debate la reforma laboral.

La CGT se prepara para mostrar músculo mientra el Congreso debate la reforma laboral.

Por

El Gobierno busca aprobar la reforma laboral antes de que termine el año. Como respuesta, la CGT - con cúpula renovada - busca mostrar músculo en las calles y marcha en oposición al proyecto del oficialismo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una movilización masiva en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. El acto, programado para comenzar alrededor de las 15, será el primero de la central obrera bajo su nueva conducción, integrada por los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Cabe destacar que el Senado se encuentra debatiendo la reforma en comisiones, lo que despertó la reacción sindical. Se espera obtener el dictamen de cara al fin de semana y se comience a discutir en el recinto la próxima semana.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma laboral es una pieza clave del programa económico para reactivar el empleo formal, reducir la litigiosidad y terminar con un esquema que, según argumentan, desalienta la contratación y empuja a millones de trabajadores a la informalidad. Seguí en vivo todas las novedades y actualizaciones en Ámbito.

Live Blog Post

Marcha de la CGT: este es el mapa y los horarios de los cortes de calles

CGT marcha.jpg
Desde el medio d&iacute;a diversas organizaciones se concentrar&aacute;n en los puntos m&aacute;s convocantes de la ciudad.

Desde el medio día diversas organizaciones se concentrarán en los puntos más convocantes de la ciudad.

La Confederación General del Trabajo (CGT) apuesta a una marcha masiva este jueves desde las 15, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el impulsa Ejecutivo. En esa línea, un operativo de cortes se llevará a cabo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Gobierno relativiza la convocatoria de la CGT y ratifica el protocolo antipiquete

Por Cecilia Camarano

Marcha CGT- Día del Trabajador
Alejandra Monteoliva enfrenta su primer test como ministra de Seguridad.

Alejandra Monteoliva enfrenta su primer test como ministra de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encara su primer gran desafío operativo desde que asumió al frente de una de las áreas más expuestas del Gabinete. La agenda que enfrenta - que tiene este jueves una multitudinaria convocatoria contra la reforma laboral encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT)-, pone a prueba su capacidad de coordinación institucional y a la vez marca el primer examen de gestión frente a eventos de alta concentración ciudadana.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Reforma laboral: la CGT apuesta a una marcha masiva para forzar al Gobierno a negociar

Por Gonzalo Magliano

dia de la lealtad plaza de mayo 2022.jpg
El escenario estar&aacute; instalado en el centro de la plaza, de espaldas a la Casa Rosada, todo un s&iacute;mbolo.&nbsp;

El escenario estará instalado en el centro de la plaza, de espaldas a la Casa Rosada, todo un símbolo.

En los últimos días, la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una agenda cargada. Luego de conocerse el proyecto de reforma laboral, la central decidió pasar a la acción para intentar frenarla o, al menos, morigerar una iniciativa que consideran "totalmente regresiva" y un ataque directo a los sindicatos. El primer paso será la marcha del jueves a Plaza de Mayo. Apuestan a llenar las calles del centro porteño para mostrar músculo y torcer un poco el clima favorable al Gobierno, quién sigue sin dialogar con la CGT. También estudian el camino judicial.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias