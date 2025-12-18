Marcha de la CGT EN VIVO: demostración de fuerza del sindicalismo en las calles contra la reforma laboral de Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una movilización masiva en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. El acto, programado para comenzar alrededor de las 15, será el primero de la central obrera bajo su nueva conducción, integrada por los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Marcha de la CGT: este es el mapa y los horarios de los cortes de calles
La Confederación General del Trabajo (CGT) apuesta a una marcha masiva este jueves desde las 15, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el impulsa Ejecutivo. En esa línea, un operativo de cortes se llevará a cabo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
Dejá tu comentario