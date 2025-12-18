Paro contra la reforma laboral: qué servicios se ven afectados por la marcha este 18 de diciembre

Se espera una jornada con interrupciones en transporte, educación y atención estatal durante la movilización.

Los servicios afectados por el paro y movilización en contra de la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un paro y una movilización en reclamo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, una iniciativa que, según las centrales, altera derechos básicos y redefine reglas del mercado de trabajo sin consenso previo.

El plan incluye una movilización masiva hacia el centro porteño y réplicas en distintas provincias con una apuesta a mostrar músculo en la calle para forzar una mesa de negociación. En paralelo, ATE definió un paro nacional que amplifica el alcance de la medida, sobre todo en el sector público.

La protesta del 18 de diciembre se inscribe en una escalada de tensión entre el Gobierno y el sindicalismo. La CGT cuestiona puntos sensibles del proyecto oficial , como los cambios en indemnizaciones, el rol de los convenios colectivos y las condiciones de contratación.

El paro de UTA afecta a 13 de 14 líneas de ómnibus que prestan servicios en la capital tucumana.

La estrategia elegida es clara: calle y presión política . La marcha apunta a rodear el Congreso y a concentrar en puntos emblemáticos del centro porteño, con columnas de gremios industriales, de servicios y estatales. Algunas organizaciones analizan la modalidad exacta de adhesión y la duración del cese de tareas. Esa indefinición suma un factor de incertidumbre que se reflejará en el día a día de la ciudad.

El impacto más visible se espera en el transporte urbano , con posibles demoras o reducciones en colectivos y trenes , especialmente en horarios pico. No todos los sindicatos del sector confirmaron paro total, por lo que el funcionamiento puede ser dispar según línea y región.

En el ámbito educativo, varias provincias anticipan clases suspendidas en escuelas públicas por adhesión docente. En universidades nacionales, el dictado de actividades dependerá de cada gremio y facultad, con chances de cierres parciales.

La decisión de ATE suma peso en oficinas públicas, donde podrían verse afectados trámites administrativos, atención en organismos nacionales y dependencias provinciales. En hospitales públicos se prevén guardias mínimas, una práctica habitual en medidas de fuerza para garantizar urgencias.

Comercio y sector privado mostrarán un cuadro mixto. Algunos locales abrirán con personal reducido; otros directamente bajarán persianas durante la movilización. Todo indica que el pulso real se medirá barrio por barrio.

Mapa de cortes

La jornada contará con concentraciones desde el mediodía en distintos puntos. Cerca de las 12, concentrarán gremios como Obras Sanitarias en Defensa e Hipólito Yrigoyen mientras UPCN y Camioneros lo harán en la esquina de Diagonal Sur y Alsina.

Para ese mismo horario, trabajadores de peajes nucleados en SUTPA se congregarán en Chacabuco y Diagonal Sur, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las dos CTA concentrarán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte.

Por último, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunirá desde las 12:30 en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo, mientras la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estará desde las 12 en Alsina y Bolívar.

En el cruce de la Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, se reunirán desde las 12 la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); desde las 13 las columnas de intendencias bonaerense y la organización Libres del Sur; desde las 14 el sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa), la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM), la columna del PJ y la CGT de La Matanza; y SATSAID desde las 14.30.

Para las 13, gremios de la CGT, Sutna y Ademys, concentrarán directamente en Plaza de Mayo, a la par de las organizaciones de izquierda, como el Polo y Partido Obrero, que estarán desde esa misma hora en Carlos Pellegrini y Perón.

Las columnas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se congregarán desde las 13:30 en Julio A. Roca 738. Por su parte, la Federación Docentes de las Universidades (FEDUN) concentrará a esa misma hora en Avenida Belgrano y Piedras, mientras que la UOCRA lo hará desde las 10.30 en Avenida Belgrano al 1800.

Por su lado, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se reunirá desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por último, la Asociación Bancaria concentrará a las 14 en las puertas del gremio (Sarmiento 341).