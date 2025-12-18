La CGT marcha contra la reforma laboral de Javier Milei: "Este proyecto es regresivo" + Seguir en









Desde la cúpula recalcaron la importancia de la movilización y señalaron que "esta reforma tiene una mirada regresiva". Desde el mediodía diversas organizaciones concentran en Plaza de Mayo.

Para la CGT esta movilización marcha "un punto de inflexión". CGT

El dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) Cristian Jerónimo se pronunció esta mañana, previo a la marcha sindical de este jueves. Con firmeza, apuntó contra el Gobierno y subrayó que "este proyecto es regresivo"

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el Ministerio de Seguridad, su conductora Alejandra Monteoliva encaran un primer gran desafío operativo hacia la convocatoria y la expectativa oficial se concentra en la respuesta ante las movilizaciones.

En la cartera aseguraron que no hay cambios sustanciales en los protocolos de actuación, ya que éstos se mantienen activos de forma permanente; lo que varía, señalaron a este medio, es el volumen de concurrencia a cada marcha. Tanto en la cartera como en Balcarce 50 minimizaron el alcance de la congregación.

cristian jeronimo “No estamos dispuestos a que vengan a atropellar a nuestros derechos", sostuvo Cristian Jerónimo. La CGT antes de la marcha contra la reforma laboral: "No estamos dispuestos a que atropellen nuestros derechos" Jerónimo brindó una entrevista en la Voz y recalcó la razón de la marcha: “No estamos dispuestos a que vengan a atropellar a nuestros derechos o quieran avasallarlos. Esta reforma tiene una mirada regresiva y por eso salimos a la calle”, sostuvo.

“Esta movilización marca un punto de inflexión, pero si siguen con esta actitud maliciosa vamos a apelar a lo que somos como organización sindical”, agregó .

Marcha de la CGT: este es el mapa y los horarios de los cortes de calles La jornada contará con concentraciones desde el mediodía en distintos puntos. Cerca de las 12, concentrarán gremios como Obras Sanitarias en Defensa e Hipólito Yrigoyen mientras UPCN y Camioneros lo harán en la esquina de Diagonal Sur y Alsina. Para ese mismo horario, trabajadores de peajes nucleados en SUTPA se congregarán en Chacabuco y Diagonal Sur, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) -que además llevará adelante un paro de actividades- y las dos CTA concentrarán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte. Un gran punto de concentración será en el cruce de la Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, donde se reunirán: Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), desde las 12;

desde las 12; Las columnas de intendencias bonaerense y la organización Libres del Sur , desde las 13;

y la organización , desde las 13; Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa), la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM), la columna del PJ y la CGT de La Matanza , desde las 14;

la la , desde las 14; SATSAID, 14.30