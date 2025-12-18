A qué hora es la marcha de la CGT este jueves 18 de diciembre

La movilización a la que convocó la central obrera se realizará hacia Plaza de Mayo. Será en oposición a la reforma laboral que propone el Gobierno de Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar con una movilización de alcance nacional para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei . La protesta se realizó hoy, jueves 18 de diciembre , a las 15 , con concentración central en Plaza de Mayo .

Desde la central obrera sostuvieron que el proyecto oficial implica un retroceso en derechos colectivos e individuales de los trabajadores.

A la convocatoria sindical se sumaron organizaciones sociales , columnas que partieron desde el Obelisco , las CTA , movimientos piqueteros, partidos de izquierda y sectores del PJ , en una jornada que buscó mostrar un frente amplio de rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.

La conducción de la CGT definió esta marcha como una instancia de confrontación directa con el Gobierno. Bajo la consigna “ Marchamos en contra la reforma laboral en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos ”, la central expresó su oposición a un texto que calificó como regresivo .

Los gremios ratificaron su postura incluso después de que el Ejecutivo retiró del proyecto uno de los artículos que impactaba en los mecanismos de financiamiento sindical . Para la dirigencia, esa modificación no alteró el núcleo del planteo oficial ni disipó los efectos negativos que, según advirtieron, recaerán sobre el mundo del trabajo.

cgt ACTUAL CGT

Definiciones del consejo directivo de la CGT

La decisión de movilizar surgió de una reunión del consejo directivo de la CGT, que sesionó desde el mediodía en la sede de Azopardo. Previamente, durante la mañana, se realizó un encuentro de mesa chica que ordenó la estrategia política.

Participaron más de cuarenta secretarios generales, entre ellos los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Al ingresar al encuentro, Gerardo Martínez adelantó el rumbo que tomó la central obrera: “Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa en la defensa, de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.

Los puntos de la reforma laboral cuestionados por la CGT

El proyecto del Gobierno propone una flexibilización del mercado laboral y una modificación profunda de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, con un articulado de 79 páginas. Para la CGT, el texto alteró pilares históricos del derecho laboral argentino.

Uno de los ejes más resistidos fue el nuevo esquema de indemnizaciones. La iniciativa redefinió la base de cálculo, excluyendo ítems como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, e impuso un tope máximo equivalente a tres veces el salario promedio del convenio, con un piso del 67% de ese valor.

Además, el proyecto creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir despidos, financiado mediante un aporte obligatorio del 3% sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA.

La reforma también avanzó sobre la acción sindical: exigió autorización patronal para asambleas sin goce de sueldo, tipificó como infracción grave el bloqueo de empresas y redujo a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados.

Otro punto sensible fue la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Una vez vencido un acuerdo, solo subsistirán las cláusulas normativas, mientras que la autoridad laboral podrá suspender disposiciones si considera que generan “distorsiones económicas”. A la par, se incorporó el banco de horas, un sistema que habilitó la redistribución de la jornada laboral según las necesidades productivas de cada empresa.

Con este escenario, la CGT buscó marcar en la calle su rechazo a una reforma que, según sostuvo, redefinió el equilibrio entre capital y trabajo y abrió una etapa de conflicto con el Ejecutivo.