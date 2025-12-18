Marcha de la CGT: este es el mapa y los horarios de los cortes de calles

Diversas organizaciones sindicales congregarán desde el mediodía en la Plaza de Mayo y demás puntos importantes del centro porteño. Acompañarán grupos de izquierda y universitarios.

Desde el medio día diversas organizaciones se concentrarán en los puntos más convocantes de la ciudad.

La Confederación General del Trabajo (CGT) apuesta a una marcha masiva este jueves desde las 15 , en rechazo al proyecto de reforma laboral que el impulsa Ejecutivo . En esa línea, un operativo de cortes se llevará a cabo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires .

Desde la cartera de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , encaran un primer gran desafío operativo hacia la convocatoria y la expectativa oficial se concentra en la respuesta ante las movilizaciones.

Desde el propio Ministerio aseguraron que no hay cambios sustanciales en los protocolos de actuación , ya que éstos se mantienen activos de forma permanente; lo que varía, señalaron a este medio, es el volumen de concurrencia a cada marcha. Tanto en la cartera como en Balcarce 50 minimizaron el alcance de la congregación.

La jornada contará con concentraciones desde el mediodía en distintos puntos. Cerca de las 12, concentrarán gremios como Obras Sanitarias en Defensa e Hipólito Yrigoyen mientras UPCN y Camioneros lo harán en la esquina de Diagonal Sur y Alsina .

Para ese mismo horario, trabajadores de peajes nucleados en SUTPA se congregarán en Chacabuco y Diagonal Sur , mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) -que además llevará adelante un paro de actividades- y las dos CTA concentrarán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte.

Por último, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunirá desde las 12:30 en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo, mientras la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estará desde las 12 en Alsina y Bolívar.

Un gran punto de concentración será en el cruce de la Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, donde se reunirán:

Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), desde las 12;

desde las 12; Las columnas de intendencias bonaerense y la organización Libres del Sur , desde las 13;

y la organización , desde las 13; Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa), la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM), la columna del PJ y la CGT de La Matanza , desde las 14;

Para las 13, gremios de la CGT, Sutna y Ademys, concentrarán directamente en Plaza de Mayo.

Para las 13, gremios de la CGT, Sutna y Ademys, concentrarán directamente en Plaza de Mayo, a la par de las organizaciones de izquierda, como el Polo y Partido Obrero, que estarán desde esa misma hora en Carlos Pellegrini y Perón.

Las columnas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se congregarán desde las 13:30 en Julio A. Roca 738. Por su parte, la Federación Docentes de las Universidades (FEDUN) concentrará a esa misma hora en Avenida Belgrano y Piedras, mientras que la UOCRA lo hará desde las 10.30 en Avenida Belgrano al 1800.

Por su lado, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se reunirá desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por último, la Asociación Bancaria concentrará a las 14 en las puertas del gremio (Sarmiento 341).

La CGT reclamó garantías al Gobierno y cuestionó declaraciones oficiales antes de la marcha

La CGT expresó este miércoles su preocupación por declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional que, según advirtió, podrían generar un clima de confrontación en la antesala de la movilización convocada para este jueves en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, la central sindical sostuvo que esos pronunciamientos constituyen “provocaciones innecesarias” hacia los trabajadores que planean manifestarse de forma pacífica, organizada y responsable, y reclamó que las autoridades adopten medidas para garantizar la integridad física y la libertad de quienes participen de la protesta.

En el texto difundido, la CGT remarcó que la protesta social es un derecho constitucional y una herramienta legítima de expresión frente a políticas que, a su entender, afectan el empleo, la producción y los derechos laborales. En ese sentido, pidió al Gobierno que se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, al considerar que ese tipo de mensajes profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social.