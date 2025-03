Marcha de jubilados: Gobierno denuncia plan desestabilizador y apunta a la oposición

Igual tono utilizaron influencers y comunicadores cercanos al Gobierno como Daniel Parisini , alias "Gordo Dan", quienes vincularon la movilización con sectores del kirchnerismo y la izquierda. En Balcarce 50 la estrategia para abordar la movilización comenzó en los días previos, cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich catalogó el evento como “La Marcha de las Barras Bravas” , consigna que fue replicada en off por varios funcionarios de Gobierno y en on por el vocero presidencial Manuel Adorni. Ante una consulta de Ámbito , el portavoz la definició como "una marcha de barrabravas de corte izquierda kirchnerista".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1899958900163494224?t=oqbfHs_x3pOyMD_zSJX3ZA&s=08&partner=&hide_thread=false "Es una marcha de barrabravas de corte izquierda kirchnerista" pic.twitter.com/7ekHE6Vtj0 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 12, 2025

En el Gobierno por estas horas intentan bajar el tono y deslizan que la foto política de la represión en el Congreso no afecta a la gestión libertaria porque "la gente sabe que son todos delincuentes". Fuentes de diálogo directo con Javier Milei señalaron también que el episodio no modificará el plan económico.

Según las encuestas que aseguran manejar en las fuerzas del cielo, la implementación de medidas de ajuste no le han hecho al Ejecutivo perder legitimidad, sino que al contrario, "la gente lo ve como una señal de compromiso con el rumbo".

Qué pasará con los haberes jubilatorios luego de la marcha

Ante una consulta de Ámbito, fuentes oficiales afirmaron que, pese a la envergadura de la movilización no está en agenda un nuevo aumento en los haberes jubilatorios ni en el bono que se otorga a jubilados, el cual según las autoridades de ANSES se mantendrá en el monto de $70.000 al menos hasta mitad de año.

Asimismo, por el momento el Ejecutivo no tiene previsto continuar con el Plan de Pago de Deuda Previsional, conocido popularmente como la "moratoria previsional", que vence el próximo 23 de marzo. En caso de ratificar la no continuidad de esta política, mujeres y hombres en edad de jubilarse que no hayan alcanzado los 30 años de aportes al sistema previsional argentino ya no contarán con la herramienta que había establecido la Ley 27.705 desde marzo de 2023 para acceder a una jubilación.

Según el aumento de marzo, el Gobierno autorizó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciban un 2,21%. Es decir, que quienes cobran la jubilación mínima, junto con un bono de $70.000, recibirán $349.121,71.

En Balcarce 50 la estrategia para abordar la movilización comenzó en los días previos, cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich catalogó el evento como “La Marcha de las Barras Bravas”, consigna que fue replicada en off por los funcionarios de Gobierno y en on por el vocero presidencial Manuel Adorni. Ante una consulta de Ámbito, el funcionario la definició como "una marcha de barrabravas de corte izquierda kirchnerista".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1899958900163494224?t=oqbfHs_x3pOyMD_zSJX3ZA&s=08&partner=&hide_thread=false "Es una marcha de barrabravas de corte izquierda kirchnerista" pic.twitter.com/7ekHE6Vtj0 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 12, 2025

Movilización al Congreso y la agenda paralela de Javier Milei

Javier Milei mantuvo una agenda alejada de la manifestación durante toda la jornada del miércoles, pese a que siguió de cerca los acontecimientos. El primer mandatario arribó a las seis de la mañana a Casa Rosada, de donde partió media hora después rumbo a Bahía Blanca junto a una comitiva conformada por la Secretaria de Presidencia Karina Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En la zona afectada los esperaba el titular de Defensa, Luis Petri.

Desde el comienzo del temporal hasta el momento de la visita del Ejecutivo, funcionarios de diálogo directo con el Presidente aseguraron a la prensa acreditada que no estaba en los planes viajar a territorio bonaerense. Sin embargo, luego de la chicana de la exmandataria Cristina Kirchner y horas antes de la manifestación de jubilados en el Congreso, el Jefe de Estado definió su viaje.

El cambio de postura en la agenda oficial desató sospechas y, como respuesta, el Ejecutivo aseguró que el "hermetismo" estuvo ligado a cuestiones de seguridad del Presidente y a que se quiso evitar que se vinculara a la visita con cuestiones políticas. Lo cierto es que, durante la mañana, las imágenes del mandatario recorriendo las zonas afectadas dominaron los medios.

El mandatario regresó en horas del mediodía a Balcarce 50. Para el momento en el que comenzaron los primeros disturbios, Presidencia difundió una reunión en su despacho con los CEO de Rio Tinto Group, Jakob Stausholm, y Rio Tinto Lithium Paul Graves; a la Directora de Asuntos Exteriores para América Latina, María Paula Uribe, y al representante de Rio Tinto Argentina, Guillermo Enrique Calo. A su término, el mandatario recibió al presidente de la Fundación Argennova, John Maxwell.

Finalmente, Milei pudo retirarse pasadas las 21 hacia la Quinta de Olivos, en donde también lo esperaban manifestantes batiendo cacerolas.