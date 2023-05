Martín Lousteau le respondió a Cristina en una entrevista: "Es gravísimo su nivel de cinismo"

El inicio del cruce se dio cuando el exministro de Economía advirtió sobre una supuesta falta de quórum para el inicio de la sesión. Sin embargo, el senador radical omitió que el reglamento no requiere una cantidad mínima de legisladores para los informes de gestión. "Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta el quorum para este tipo de sesiones", respondió la vicepresidenta.

En ese momento, el senador no atinó a responder. Sin embargo, horas después aceptó una entrevista en la señal LN+, en donde fue consultado por el intercambio. Lousteau sostuvo que el de este jueves "es uno de los muchos cruces que tenemos con la vicepresidenta en el Senado".

Sobre su período como ministro de Economía durante el 2008 consideró que: "Yo me equivoqué. Pensé que iba a poder moderar el daño mayor que iban a hacer Moreno y Cristina Fernández de Kirchner. Me di cuenta que era imposible torcer el rumbo y que cada vez ese gobierno iba a tomar peores decisiones y no pude ni siquiera tener una charla seria para convencerla del plan antiinflacionario que en ese momento queríamos presentar nosotros".

"Tendría que haber renunciado antes", reconoció. "Renuncié cuando me di cuenta que iba a ser imposible cambiarles la cabeza", añadió.

Finalmente, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio consideró que "es increíble el nivel de cinismo de la vicepresidenta. No se hace cargo de nada. No se hace cargo de nada de su pasado, de este Gobierno, de nada. La inflación es galopante, el déficit fiscal sigue, hay tasas estratosféricas para tomar deuda, sube la pobreza, mendigan dólares; no se hace cargo de De Vido ni de Lázaro Báez”.

https://twitter.com/GugaLusto/status/1656772893294964737 Es gravísimo el nivel de cinismo de CFK. No se hace cargo de nada, ni de las medidas que tomó cuando era presidenta ni de este gobierno. Yo me equivoqué. Traté de frenarla a ella y a Moreno. Me tendría que haber ido antes. pic.twitter.com/xlr3HfcQzA — Martín Lousteau (@GugaLusto) May 11, 2023

En sus redes sociales, Lousteau publicó un fragmento de la entrevista con el siguiente texto: "Es gravísimo el nivel de cinismo de CFK. No se hace cargo de nada, ni de las medidas que tomó cuando era presidenta ni de este gobierno. Yo me equivoqué. Traté de frenarla a ella y a Moreno. Me tendría que haber ido antes".