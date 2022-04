La queja de Mauricio Macri desde EEUU: "Cuando se imprime plata como en Argentina, tenemos esta inflación descontrolada"

Asimismo, sostuvo que su "única preocupación hoy pasa por consolidar la unidad de Juntos por el Cambio, al tiempo que mencionó otros objetivos: "Clarificar el para qué vamos a volver al poder y comprometernos a hacer lo que hay que hacer para sacar adelante al país".

Durante la charla ante unos 100 invitados y alumnos de Georgetown, muchos de ellos argentinos, le preguntaron por sus ganas de volver a ser candidato y su respuesta no aclaró mucho más de lo que ya se sabe: "Es muy importante que estemos sólidos y tengamos claro por qué vamos a volver. Argentina necesita pasar por un cambio muy profundo".

Al ser consultado por su reciente mediación en la interna del PRO, entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del partido, Patricia Bullrich, el ex jefe de Estado remarcó: "Somos un equipo".

Macri estuvo acompañado por el ex ministro de Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny; el ex secretario de Relaciones Internacionales Fulvio Pompeo; y la ex directora General de Discurso de Cambiemos Julieta Herrero.

En otro tramo del discurso, habló de cómo los Estados Unidos ven al país: "Acá hay gente que sigue creyendo en Argentina, a pesar del presente tan complicado que tenemos. Saben que se puede volver al rumbo que tuvimos entre 2015 y 2019 y están esperando. Más que nunca saben que las cosas van a cambiar".

Asimismo, Macri calificó como "débil" la postura del gobierno sobre Rusia y Venezuela.

"La postura del país con respecto a Rusia es débil, siempre débil, lo mismo que el giro que damos otra vez con Venezuela. Es un tema del Gobierno, los descalifica a ellos, no a los argentinos. El mundo sabe que tenemos un compromiso con la libertad y que no avalamos a la dictadura venezolana", remarcó.

Por último, indicó que "el populismo es muy peligroso" y afirmó ante los alumnos: "Tenemos que pelear. Logramos estar entre los mejores países del mundo hace 100 años y vamos a lograrlo de nuevo, estoy seguro de eso. No podemos aceptar que nuestro destino sea irnos del país".