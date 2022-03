Máximo Kirchner: "La Patria es eso que tenemos por delante y por eso dimos todos las peleas que dimos"

"Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancarsela con los fondos buitre para que no ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que estabámos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Claramente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se dedicaron a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario", explicó al hacer referencia a su postura contraria al acuerdo con el FMI que se aprobó en el Congreso y al que voto de forma negativa, al igual que los legisladores de su agrupación.