Melconian sobre los audios: "Es una mentira total"

“No tengo abogado de cabecera. Vamos de a poco, ¿cómo me entero de que se gesta esto? Un amigo me llama a la mañana y me dice: ‘Te van a operar esta noche, acabo de ver un tuit’” , introdujo Melconian.

Luego explicó: “Entonces enseguida asocié… las dos veces que me tocó participar en política vino el sacudón . Nunca me había pasado en el último tiempo nada hasta que la señora (Patricia Bullrich) dice: ‘Va a ser mi ministro de Economía’. Por supuesto, todo esto existe en la política, en el mundo y en la Argentina en particular. Lo voy a decir sin violar ninguna regla de las encuestas, dado que esto viene para arriba, entonces, ahí es ‘donde hay que operar’”.

"¿Lo escuchaste [el audio]?", avanzó Mirtha. "Algo... no escuché todo", contestó entonces Melconian.

"¿Es tu voz, cómo te enteraste?", le preguntaron, y el economista contó "me llamó un amigo y me dijo te van a operar esta noche... ¿A mi?, pregunté, y enseguida asocié, tengo 66 años y las dos veces que me tocó participar en política vino el sacudón...".

Luego Melconian apuntó a cuestionar a Tomás Méndez: "Me puse a pensar en la fuente (de los audios) y es un señor ni siquiera es de un canal abierto, es un tránsfuga de primer nivel, un extorsionador, que es mismo del escrache en la casa de Patricia", señaló.

TwJSdn0fmyQ1uZZc.mp4

Carlos Melconian y el origen de los audios

Fue cuando Mirtha insistió en "si era su voz", y Melconian agregó "yo escuchaba el contenido, no importa si es mi voz o no, ponele que sí, pero es mentira total, no solo el contenido, sino la fábula...”, recordando que se fue "ovacionado" de su gestión en el Banco Nación.

"Yo nunca tuve causas penales, tuve que buscar un penalista y vamos a responder todo en la Justicia", anticipó, considerando que "esto que hicieron es una pegatina, un moco tremendo, para que después se repita en todos lados y perjudicar, escuché incluso que imitan, pero no importa, quiero ir al contenido, nada que ver...".

"Esto que escuchás acá de una llamada con esto que escuchás de otra llamada, ponele que sea mío, que no lo sé... Pero viene la fábula donde habla un señor, no yo, entre llamada y llamada, y empieza a darse manija si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué... No hay nada ahí", se justificó Melconian.

mirthanocheoct2023-1675471.jpg

Ante esos dichos del economista, Viale señaló que tenía que preguntarle sobre ese posible "tráfico de influencias" y la contestación de Melconian rechazó también ese punto, indicando que "ni era funcionario del Banco Nación en ese momento".

"Primera cuestión: yo estoy fuera del Banco ahí, yo no tengo nada que ver con el Banco", precisó Melconian sobre ese presunto diálogo en los audios. "Pero si es así, estás recomendando a gente ir a directorios para ganar guita", volvió a la carga Viale.

"Alguien me está preguntando y estoy contestando, Jony... ¿Qué tráfico de influencias?", replicó cuestionó el economista.