Melconian habló sobre las nuevas medidas de dólar y pronosticó cómo será la economía desde diciembre

El economista expresó que "lamentablemente se está ratificando la transición desordenada que, en mi tarea de tantos años de consultor, era una de las probabilidades ". " Cada uno hace la suya , todavía no he podido identificar si hay alguien que juega en yunta, pero tenemos este desorden , subproducto de que la política y la antipolítica están en la misma bolsa ", agregó en declaraciones a Radio Con vos.

Por otro lado, y acerca de cómo será la economía desde diciembre, el expresidente del Banco de la Nación Argentina aseguró que "lamentablemente se está ratificando la transición desordenada que, en mi tarea de tantos años de consultor, era una de las probabilidades".

En ese sentido, expresó que "luego, cuando además pasás a ser casi actor, mi preocupación era poder hablar y transitar lo que yo llamaba una 'transición patriótica' para evitar esto. Ya lamentablemente me definí hace algunos días, no sé si en la televisión o en la radio, que fue muy naif lamentablemente mi pensamiento, porque me di cuenta que no hay chance de transición patriótica".

"Soñaba con una transición a la uruguaya, a la chilena, en donde la política, más allá de que hay una elección, empezará a dar sus primeros pasos en términos de un entendimiento para evitar estas cosas. Pero me equivoqué, es decir, cada uno hace la suya. Todavía no he podido identificar si hay alguien que juega en yunta, pero tenemos este desorden, subproducto de que la política y la antipolítica están en la misma bolsa, se miran al espejo y creen que son emperadores. Detrás de los números, hay gente que sufre y hay que tener cuidado", reflexionó.

"No hay aceleración, es irresponsabilidad. Vamos a seguir apelando a la cordura después de esto, además de la sabiduría popular que siga eligiendo solucionar los problemas, la moderación y el saber. No me importan los comentarios políticos, si te quedas entre un extremo y el otro", concluyó.