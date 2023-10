Bullrich sin filtro: la dura respuesta a las acusaciones de Barrionuevo

Mientras el sindicalista la tildó de la trató de terrorista, la exministra de Seguridad no se quedó de brazos cruzados y le contestó a través de sus redes sociales: "Vos siempre fuiste un delincuente", respondió.

Durante la entrevista radial, Luis Barrionuevo afirmó en respuesta a las acusaciones de "casta" en su contra: "Creo que son tan básicos pero tan básicos, la casta le corresponde a los gastronómicos opinar, para ver si yo puedo seguir conduciendo la organización, uno de los mejores sindicatos del país”, contestó.

Y agregó: “Yo a Milei no le pedí absolutamente nada, ni quiero nada, me interesa que el país salga adelante por la bronca que tiene la gente, haber acompañado a Milei para mí es un honor y un orgullo”, enfatizó y concluyó: “No hay que asustarse por nada, ya pasamos lo peor, con este Massa que quiso hacer todo a la vez”, cerró.

Barrionuevo también apuntó contra Macri

Sobre el exjefe de Estado, Barrionuevo lo acusó de "dinamitar" y "destruir" el PRO. “Esa era la opción (para ganar las elecciones) pero la dinamitó para tener el capital para él. Esa es la realidad política que tenemos, por eso, que se atengan a las consecuencias”, sentenció.

Con respecto al "fenómeno Milei", el sindicalista admitió sentirse sorprendido por la cantidad de puntos que sacó en su primera elección y destacó que su aliado ganó terreno "en los sectores más pobres".