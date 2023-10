Milei volvió a elogiar a Mauricio Macri y apuntó contra Bullrich: "Demostró ser miserable"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza en estas Elecciones 2023 , Javier Milei , elogió nuevamente al expresidente e integrante de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri , y señaló que está “muy por encima” de su competidora Patricia Bullrich: "Macri no perdió su identidad partidaria, mientras que Bullrich demostró ser miserable".

En declaraciones televisivas, el líder libertario apuntó nuevamente contra la candidata de la coalición opositora y el resto de sus miembros: “Mostró altura de estadista. Macri no perdió su identidad partidaria, mientras que Bullrich demostró ser miserable. Son rastreros, mediocres. Macri mostró estar muy por encima de otros líderes de Juntos por el Cambio ”.

El diputado realizó en la entrevista un análisis sobre el segundo debate presidencial y señaló que se trató de "un baile morboso". “Habíamos ganado ampliamente el debate anterior, dejamos la vara muy alta y a pesar de eso fue un baile morboso. Cuando hago un planteo nadie me contesta, o contestan con mentiras o chicanas. Es desesperante que no propongan nada, son todos eslóganes berretas, no saben debatir”.