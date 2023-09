Dónde voto Elecciones 2023: consultá el padrón electoral

En tanto, la CNE recordó que los documentos válidos para votar son la libreta de enrolamiento/libreta cívica, el DNI libreta verde o celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda "No válido para votar" y el nuevo DNI tarjeta

Además se precisó que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón, y no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni tampoco de aquellos que presenten el DNI en su celular.

Elecciones padrón.jpg Mariano Fuchila

¿Es obligatorio ir a votar?

En Argentina el voto es obligatorio para todos/as los/as electores/as. Los mayores de 18 años y menores de 70 que no puedan justificar la falta ante la Justicia Nacional Electoral deberán pagar una multa económica, además de que serán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar.

Además, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quienes no paguen la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Elecciones 2023: cinco candidatos confirmados después de las PASO

Sergio Massa - Unión por la Patria (UP): el actual ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa , cosechó un 27,27%, es decir, un total de 5.070.104 votos . La fórmula oficialista, completada por el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi , venció en la interna al binomio Juan Grabois-Paula Abal Medina por una diferencia de casi cuatro millones de votos.

- Unión por la Patria (UP): el actual , cosechó un 27,27%, es decir, un total de . La fórmula oficialista, completada por el candidato a vicepresidente, , venció en la interna al binomio Juan Grabois-Paula Abal Medina por una diferencia de casi cuatro millones de votos. Patricia Bullrich - Juntos por el Cambio: una de las ganadoras de la noche fue Patricia Bullrich : si bien Juntos por el Cambio como fuerza opositora disminuyó en su caudal de votos respecto a las elecciones legislativas de 2021 (más de 10% menos con el 97% de las mesas escrutadas), la exministra de Seguridad venció en la interna a Horacio Rodríguez Larreta y se proclamó como la candidata presidencial definitiva en octubre.

- Juntos por el Cambio: una de las ganadoras de la noche fue : si bien como fuerza opositora disminuyó en su caudal de votos (más de 10% menos con el 97% de las mesas escrutadas), la venció en la interna a Horacio Rodríguez Larreta y se proclamó como la candidata presidencial definitiva en octubre. Javier Milei - La Libertad Avanza: el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei , dio el batacazo de la noche electoral: el libertario fue el nombre más votado en las PASO con el 30% y se aseguró un puesto que deberá reafirmar en las urnas el próximo 22 de octubre si quiere llegar a un posible balotaje en noviembre.

- La Libertad Avanza: el diputado nacional de , dio el batacazo de la noche electoral: el libertario y se aseguró un puesto que deberá reafirmar en las urnas el próximo 22 de octubre si quiere llegar a un posible balotaje en noviembre. Juan Schiaretti - Hacemos por nuestro país: El gobernador de Córdoba, J uan Schiaretti , fue otro de los nombres que superó el piso de 1,5% y se aseguró un puesto en las próximas generales. El candidato presidencial, que en la previa de las PASO coqueteó con un posible acercamiento a Juntos por el Cambio, reunió el 3,83% de los votos (907.437) y no llegó al millón de electores a nivel nacional.

- Hacemos por nuestro país: El gobernador de J , fue otro de los nombres que superó el piso de 1,5% y se aseguró un puesto en las próximas generales. El candidato presidencial, que en la previa de las PASO coqueteó con un posible acercamiento a Juntos por el Cambio, y no llegó al millón de electores a nivel nacional. Myriam Bregman - Frente de Izquierda (FIT): la fórmula Bregman-Del Caño tuvo una adhesión de 442.085 votos y venció al binomio Solano-Ripoll por una distancia de más de 300.000 adeptos. Con un total de 2,65% como fuerza, el Frente de Izquierda también estará presente en las próximas elecciones con el objetivo de representar una alternativa real para el electorado.

Elecciones 2023: cómo sigue el cronograma electoral

17 de septiembre : comienzo de la campaña en medios de comunicación.

: comienzo de la campaña en medios de comunicación. 22 de septiembre: publicación oficial del padrón definitivo.

publicación oficial del padrón definitivo. 27 de septiembre : prohibición de actos públicos que busquen captar el voto.

: prohibición de actos públicos que busquen captar el voto. 1 de octubre : primer debate presidencial obligatorio.

: primer debate presidencial obligatorio. 8 de octubre : segundo debate presidencial obligatorio.

: segundo debate presidencial obligatorio. 20 de octubre : fin de la campaña y comienzo de la veda electoral.

: fin de la campaña y comienzo de la veda electoral. 22 de octubre : elecciones generales.

: elecciones generales. 12 de noviembre : en caso de una segunda vuelta, se organizará el debate presidencial obligatorio.

: en caso de una segunda vuelta, se organizará el debate presidencial obligatorio. 19 de noviembre: posible balotaje.

Elecciones 2023: ¿puedo votar en las generales si no voté en las PASO?

Todos los ciudadanos a votar en las elecciones de este año y que figuren en el Registro Nacional de Electores tendrán la posibilidad de votar en los comicios generales. Es decir, si un elector no concurre a la votación en las PASO del 13 de agosto, está obligado a participar de igual manera el 22 de octubre, según indica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Únicamente estarán exceptuados de votar los argentinos que pertenezcan a los siguientes grupos:

Personas mayores de 16 y menores de 18 años.

años. Personas mayores de 70 años.

años. Jueces y auxiliares que se encuentren en funciones durante la elección.

que se encuentren en funciones durante la elección. Quienes vivan a más de 500 kilómetros del lugar de votación y posean una justificación válida que les impida el traslado.

y posean una justificación válida que les impida el traslado. Personas enfermas o imposibilitadas de ejercer el sufragio por motivos de fuerza mayor. En este caso también se deberá presentar una justificación.

por motivos de fuerza mayor. En este caso también se deberá presentar una justificación. Personal que integre organismos o empresas de servicios públicos que cumplan funciones durante el día de la elección.

Elecciones 2023: ¿Cuándo será el debate presidencial?

La Cámara Nacional Electoral ya definió las fechas en que los candidatos deberán debatir sus ideas. El primer debate se realizará en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y la fecha establecida es el 1° de octubre. Por otro lado, el segundo debate tendrá lugar el 8 del mismo mes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La CNE ya sorteó el orden de los temas, que quedaron establecidos de la siguiente manera: Economía y Educación en primer lugar, mientras que Seguridad, Trabajo y Producción serán los ejes que se desarrollarán en la segunda parte.

También se definió que cada candidato dispondrá de un minuto de inicio y otro de cierre para su locución, sumado a la "participación ciudadana": los argentinos tendrán la oportunidad de hacerle preguntas a los candidatos, que luego serán sorteadas para que ellos las respondan.

P20 - Nacional Voto (T_opt.jpeg estrategia. El 2023 se volverá a caracterizar por un calendario electoral desdoblado, producto de la necesidad de los provincialismos de asegurar su territorio más allá de lo que ocurra a nivel nacional.

Las últimas novedades de las Elecciones 2023 en Argentina

La esperada cifra de inflación de agosto finalmente alcanzó el doble dígito: 12,4% en el mes, lo que representa un récord en los últimos 32 años e implican un incremento interanual del 124,4%. Desde distintos sectores de la oposición, dirigentes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza manifestaron sus críticas a la actual gestión oficialista.

Las redes sociales fueron el espacio de reacción inmediata al índice de inflación de agosto. "Una vergüenza. No es solo inflación, es el número que resume la tragedia que nos dejan Massa y el kirchnerismo", sintetizó allí Patricia Bullrich.