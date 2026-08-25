Nuevos chats comprometen a Fernando Cerimedo: "La eliminamos ya o estamos jodidos"

Los mensajes son entre el exasesor y un presunto agente de inteligencia. Otros chats dieron detalles del seguimiento en vivo del ataque a la mujer en la puerta del hotel donde fue abordada.

Los mensajes son entre el exasesor y un presunto agente de inteligencia.

A medida que avanza el caso del atentado contra la abogada Nadia Beller , nuevos chats complican al exasesor Fernando Cerimedo tras ser incorporados a la causa en las últimas horas. De momento, el argentino sigue preso en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , acusado de mandar a matar a su expareja.

Los chats, presentados ante la fiscalía de Bolivia, fueron revelados por la prensa local y constan de mensajes intercambiados por Cerimedo con una persona cuyas iniciales son E.C.G. un presunto agente vinculado a la inteligencia.

Los mensajes son previos y posteriores al tiroteo del Swissotel, donde Beller recibió tres tiros. En uno de ellos se menciona que “el equipo estará mañana aquí” , en supuesta alusión a los que irían a ejecutar los disparos.

En otro mensaje, en vivo desde el lugar del tiroteo , una persona escribió a las 20.54: “Hermano, en este momento le dispararon. Está herida” y agrega: “Un Yango, dos tipos en motocicleta”. Algunas respuestas a estos mensajes fueron borradas en el registro de llamadas, como si el que los recibió quisiera ocultarse.

Entre los textos se adjuntan fotos y videos de la escena del crimen, con una ambulancia y personal de auxilio. “Escucha esto: al parecer no comprometió órganos” , se señaló en un momento. En otros mensajes, Cerimedo y E.C.G. hablan de una supuesta traición de Beller , que estaba “trabajando con los gringos” y conspirando contra los intereses del Gobierno.

"Nos vendió Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos", indicó uno de los mensajes.

Los mensajes muestran que una persona le enviaba a Cerimedo fotos de la fachada y datos minuto a minuto de lo que ocurría en el lugar del hecho en Santa Cruz de la Sierra. En las pericias al teléfono también apareció una nota previa que indicaba: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. Conocen alguien que pueda hacer el trabajo?".

"No tengo por qué cuidarte después de cómo sos vos conmigo", fue un mensaje de Beller a Cerimedo. TN

Caso Cerimedo: dictaron 120 días de prisión preventiva para los dos detenidos por el ataque a Nadia Beller

La Justicia de Bolivia dictó 120 días de prisión preventiva para un hombre y una mujer detenidos en el marco de la investigación por el ataque contra Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo.

Los acusados fueron identificados como Róger A. C., de 41 años, y Paola Andrea, de 39. La mujer sería pareja de uno de los presuntos autores materiales del ataque, un ciudadano colombiano conocido como "Juancho", quien permanece prófugo.

Por decisión del juez, ambos fueron enviados a la cárcel de Palmasola, donde también permanece detenido Cerimedo, quien cumple 180 días de prisión preventiva. Aunque estarán alojados en el mismo complejo penitenciario, no compartirán sector. La Fiscalía los imputó por tentativa de asesinato y por su presunta participación en la provisión del arma utilizada en el ataque contra Beller, una abogada de 33 años.