Un accidente ocurrió este martes en el Metrobus de la Avenida Cabildo, en la zona del barrio de Colegiales, donde una mujer murió atropellada por un colectivo de la línea 67. El SAME y la policía trabajan en el lugar.
25 de agosto 2026 - 09:54
Fatal accidente en Colegiales: una mujer murió atropellada en el Metrobus en Avenida Cabildo
La víctima fue atropellada por un colectivo de la línea 67 en el Metrobus de la avenida Cabildo. Personal del SAME y efectivos policiales trabajan en la zona.
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