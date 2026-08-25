Popstars volvió a la televisión: cómo fue el rating en el debut del reality + Agregar ámbito en









La competencia entre Telefe y El Trece por el primetime inicia un nuevo capítulo con el regreso del reality musical.

Popstars volvió a la tele después de varios años.

La pelea por el rating del prime time de la televisión volvió a tener como protagonistas a Telefe y El Trece. Anoche se produjo el regreso de Popstars, el clásico reality de canto, ahora conducido por Nico Vázquez.

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El ciclo de Telefe comenzó con una marca cercana a los 10 puntos de rating, impulsado por el número que le dejó el noticiero. Del otro lado, el programa Es mi sueño de El Trece arrancó con alrededor de 6 puntos, aunque consiguió mejorar sus números a medida que avanzó la noche.

Con el correr de la emisión, Popstars logró mantenerse por encima de los 11 puntos, mientras que Es mi sueño también mostró una evolución favorable y llegó a superar los 7 puntos.

Cómo finalizó la batalla por el rating del primetime de la televisión La diferencia entre ambos programas se mantuvo durante buena parte de la noche, con el ciclo de Telefe siempre al frente en las mediciones.

En uno de los momentos de mayor rendimiento, Popstars alcanzó los 11,6 puntos de rating, mientras que Es mi sueño llegó a los 7,6 puntos.

Hacia el cierre, Popstars tuvo algunas oscilaciones en su medición, pero logró recuperar terreno y finalizó con 11,1 puntos de rating. Es mi sueño, en cambio, terminó con 5,6 puntos, por lo que la diferencia entre ambos programas volvió a ampliarse sobre el final. De esta manera, Popstars se quedó con el liderazgo del prime time, mientras que el ciclo de Nico Vázquez quedó en el segundo lugar, aunque consiguió mejorar sus números respecto del comienzo de la emisión. La competencia entre Telefe y El Trece continúa así con una marcada diferencia entre las principales propuestas del horario central, en una pelea por conquistar a la audiencia y mejorar sus mediciones noche tras noche.

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