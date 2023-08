Otro guiño de Milei a Macri: qué cargo podría ocupar si gana las elecciones

Milei no descarta sumar a Macri a un eventual gobierno nacional.

Si bien el referente de LLA explicó que el expresidente tuvo en su gestión "muy buenas intenciones", en su gobierno "el resultado, el balance neto, ha sido muy malo", aunque "no muy malo como algunos de los defensores del gobierno de Juntos por el Cambio dicen, debido a que no ha tenido apoyo en el Parlamento", expresó.

De este modo, Benegas Lynch manifestó que no descarta que Mauricio Macri se sume a un eventual gobierno de Javier Milei e incluso se animó a dar un adelanto del rol que podría llegar a ocupar en ese Gabinete.

"A mí me parece bien, precisamente en el área de relaciones exteriores, donde ha sido uno de los logros de Mauricio Macri durante su gestión: es decir, abrirse al mundo civilizado", dijo el candidato a diputado bonaerense del espacio de Javier Milei.

"Creo que es una persona honorable que no ha estado bien rodeada en su gobierno y la gente no quiere explicaciones, quiere resultados. Pero insisto y subrayo que lo considero a Mauricio Macri una persona honorable, de muy buenas intenciones, y creo que lo que ha dicho Javier Milei respecto de esa función más allá de la Cancillería para representar al mundo, creo que sería un acierto", remaró Benegas Lynch sobre la posibilidad de sumar al líder del PRO al equipo de LLA.

Desde JxC rechazaron que Macri se sume a un eventual gobierno de Milei

Fernando de Andreis, uno de los primeros dirigentes en formar parte del PRO y ex secretario general de la Presidencia, ofreció una respuesta. "No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye a Milei. No cabe duda sobre que Mauricio apoya a Patricia Bullrich y los candidatos de Juntos por el Cambio", dijo en Infobae.

El senador nacional Julio Cobos también se refirió al hecho, aunque desde otra perspectiva: “El coqueteo de Macri y Milei en esta etapa ya no ayuda”. Estuvo bien en salir a respaldar a Patricia Bullrich, pero sigue elogiando a Milei y en este momento se debe ser bien claro. Lo que dijo Milei que podría sumar a Macri a su gobierno desconcierta a propios y extraños”, reconoció el ex vicepresidente en radio Mitre.

Por su parte, Laura Alonso -extitular de la Oficina Anticorrupción- lo desmintió sin rodeos: "El presidente Macri es del PRO y miembro de Juntos por el Cambio. Tratar de explotar su figura políticamente por parte de terceros no es correcto".

En ese mismo sentido, el exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, analizó en CNN Radio que "elogiar a Macri es una estrategia de Milei para meter una cuña en Juntos por el Cambio". "El tema es que Patricia refuerce una identidad propia. Macri no es tonto, no se deja utilizar políticamente y apoya claramente a Patricia. Y más ahora que es candidata oficial", añadió.