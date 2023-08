Javier Milei quiere sumar a Mauricio Macri: "Puede representar al país"

El libertario reveló sus intenciones en declaraciones radiales: “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina . Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país , no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados ”.

Milei, marcado como un "outsider" en contra de los dirigentes clásicos del sistema político, señaló en reiteradas ocasiones a Mauricio Macri como una de las excepciones a esa norma ideológica. "De Juntos por el Cambio, el único que no me defraudó fue Macri. Desafortunadamente parece que la ambición de poder de Bullrich la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que iba a hacer algo así", había expresado el diputado un mes atrás.