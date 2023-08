“ Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados ”, sostuvo el referente de La Libertad Avanza , en una entrevista radial.

Posteriormente Fernando de Andreis, uno de los primeros dirigentes en formar parte del PRO y ex secretario general de la Presidencia, ofreció una respuesta. "No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye a Milei. No cabe duda sobre que Mauricio apoya a Patricia Bullrich y los candidatos de Juntos por el Cambio", dijo en Infobae.