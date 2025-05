Pese a los cruces por Ficha Limpia, el PRO y LLA continúan trabajando en un acuerdo en Provincia

Desde ambas terminales aseguran que no terminó el diálogo, aunque los dos partidos están enfocados en la elecciones del domingo.

Por estas horas, los amarillos apuestan a que su candidata, Silvia Lospennato , capitalice lo sucedido en la Cámara alta y exponga al Ejecutivo, el cual no se hace cargo y vuelve a achacar un pacto entre el kirchnerismo y Mauricio Macri. Hasta ahora, el único que se adjudicó la jugada fue el Frente Renovador de la Concordia, aunque descartó -a través de un comunicado- que lo haya hecho a pedido del Gobierno. En la misma línea se expresó el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán.

Fuentes que participaron de los encuentros anteriores fueron consultadas por Ámbito , y aseguraron están "haciendo malabares entre los bandos" y que, pese a que la comunicación continúa, no creen que haya nuevas fotos políticas por el momento. Para el afuera, el tema está "en stand by hasta que calmen un poco las aguas".

Puertas adentro, ambos bandos coinciden en que los acuerdos en Buenos Aires "van por otro carril" y todavía queda tiempo para poder seguir negociando, dando que las alianzas allí cierran el 9 de julio.

Martín Menem, Karina Milei y Sebastián Pareja.jpg Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Martín Menem.

Desde las dos terminales reconocieron a este medio que, si bien no hay diálogo entre Milei y Macri, a nivel partidario "el diálogo y las mesas de laburo siguen en la Provincia", y estiman retomar la conversación pública después del domingo, cuando se celebren las elecciones legislativas porteñas. Hasta entonces, los dardos cruzados continuarán, como también el nivel de exposición de sus principales candidatos.

Para los libertarios, el PRO no tiene chances de sacar una buena cosecha de votos este fin de semana, por lo que vaticinan un escenario futuro en el cual el partido de Macri termine cediendo "por necesidad". Así las cosas, insisten con que no habrá fusión, sino una cooptación de dirigentes que se hará "casi de manera natural", en una lista en la cual no piensan ceder el primer lugar, reservado para José Luis Espert.

Sobre este último punto, Lospennato utilizó sus redes sociales para cuestionar la actitud del Ejecutivo, al tiempo que aseguró que Ficha Limpia pertenece "a los ciudadanos". Consultada sobre el futuro del vínculo con LLA, la dirigente fue tajante: “Hay un antes y un después de esta traición. Yo no confundo al adversario, que sigue siendo el kirchnerismo. Pero los de LLA sí lo hacen. Se disfrazan de antikirchneristas, pero en la práctica votan con ellos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1922003294848790704?s=48&partner=&hide_thread=false Es con la verdad. pic.twitter.com/5vWJqZC857 — Silvia Lospennato (@slospennato) May 12, 2025

Por otra parte, el primer candidato de LLA, Manuel Adorni, levantó esta semana su perfil y brindará conferencias de prensa todos los días de la semana, salvo el viernes, cuando arranque la veda electoral. Según pudo saber este medio, todos los días hará un "anuncio económico bomba".

En la misma línea, este martes se mostró acompañado por el titular de Economía, Luis Caputo (junto a quien dio a conocer la quita de aranceles a la importación de celulares), mientras que el lunes participó de un acto junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si bien el Presidente estará presente en el cierre de campaña previsto para este miércoles, es probable que no vote por su propio candidato, ya que tiene previsto asistir a la asunción del nuevo papa, León XIV.

Mientras tanto, siguen las acusaciones

Alimentando la dinámica de la campaña electoral, continúan los cruces entre ambos bandos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo este martes por la mañana que el expresidente Mauricio Macri “está nervioso” porque “parece que pierde” PRO en el distrito porteño.

"Me parece que es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde el presidente Macri tal vez un poco exaltado, nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente desde hace muchos años y le debe parecer que lo pierde, no sé, porque se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos y finalmente han hecho campaña como nosotros hemos planteado alrededor del tema de ficha limpia, ¿no? Antes cuando salía y ahora que no salió, ¿no?", concluyó en declaraciones a Cadena 3.

En similares términos se expresó Javier Milei el lunes: “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina".