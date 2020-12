Tensa negociación con Pfizer para obtener vacunas

El ministro de Salud contó algunos detalles de por qué se encuentra retrasada esa negociación que, en las próximas horas podría contar con otro capítulo, tal vez un punto de encuentro que al menos es lo que manifestó Ginés que busca lograr. Mientras se avanza con la vacuna rusa Sputnik V, aunque funcionarios aseguran que “queremos contar con la Pfizer como pensamos que iba a suceder”.

En el Gobierno creen que en realidad se trata de un paso atrás por parte de Pfizer relacionado con su propia capacidad productiva.

Lo cierto es que, entre otras condiciones, el laboratorio pedía la sanción de una ley que le diera más cobertura sobre cualquier tipo de inconvenientes que pudiera generar la vacuna, otra norma además de la ley 27573 que sancionó el Congreso el mes pasado que otorga amplias facultades el Poder Ejecutivo para la firma de contratos y también cobertura a la industria farmacéutica para asegurarse el cumplimiento de los acuerdos y el pago. Se la conoce como la “ley de vacunas” para generar inumidad contra el covid-19.

No solamente eso consideró exagerado el Gobierno argentino, sino que además le invalidara la firma del contrato al propio González García y requiriera que el Presidente suscriba esas condiciones que, en definitiva hoy no tienen un acuerdo y que, según explicó el ministro de Salud se trata de condiciones que fue cambiando el laboratorio.

En el Gobierno, según se le comentó a este diario, lamentan que aún no se pueda cerrar el contrato, porque considera que “fueron tratados de maravilla” los representantes de Pfizer, “los recibió el Presidente y hasta tuvieron récord de voluntarios”.

“Creo que buscaban cobertura ante posibles fallas”, confió un funcionario que transita por la Casa Rosada acerca de las conversaciones que ayer González García contó al referirse a por qué no se cerró la negociación de una vacuna que, “tiene inconvenientes de logística”, por requerir conservación a menos de 70 grados, cuando el Gobierno esperaba contar con dosis para el mes próximo.

El ministro de Salud habló del tema durante la conferencia de prensa que brindó ayer junto a sus pares bonaerense, Daniel Gollán, y porteño, Fernán Quirós.

“Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, no puedo dejar de decir que fueron los primeros con los que negociamos. La expectativa siempre fue importante, más allá de que tenga que ser refrigerada a menos 80 grados. Hemos buscado adecuar la logística para que podamos tener esa vacuna a esa temperatura”, aseguró Ginés, que espera aún poder llegar a la firma del contrato de compra de las vacunas.

El ministro dijo que “se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en Estados Unidos consideraron que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva y que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente” y calificó los reclamos como “condiciones un poco inaceptables”.

De esa manera el funcionario dijo que eso ocurrió la semana pasada y que “les hemos pedido que revean toda esa circunstancia porque la voluntad política de Argentina es tener todas las vacunas” y “ellos cambiaron las condiciones”.

El Gobierno esperaba contar con algunas dosis de las vacunas de Pfizer este mes y luego en enero y febrero porque “después de febrero teníamos acceso a otras vacunas más fáciles operativamente, es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características. Aun así aceptamos que fuera febrero, pero si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino de concretar las negociaciones, la negociación no está cerrada”, aseguró González García.

Además el ministro dio su punto de vista, diciendo que “mis temores son que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva; no quiero pensar mal, pero no quiero que no correspondan con la actitud que tuvo el Gobierno argentino. La esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna”.