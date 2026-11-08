Axel Kicillof destacó el discurso de León XIV y pidió "tomar nota" de su mensaje + Agregar ámbito en









El gobernador bonaerense calificó de “impecables” las palabras del Pontífice y resaltó sus definiciones sobre justicia social, economía, educación y derechos humanos. También las interpretó como un freno a la ultraderecha.

Axel Kicillof valoró las definiciones de León XIV y pidió a la dirigencia prestar atención a sus palabras.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó las definiciones del papa León XIV durante su primer discurso ante las autoridades argentinas en el Palacio Libertad y pidió a la dirigencia política prestar atención a sus palabras. A la salida del encuentro, que compartió con el presidente Javier Milei, calificó de “impecables” las expresiones del Pontífice y sostuvo que “hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa”.

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El mandatario provincial brindó una nota a C5N al salir del Palacio Libertad, donde presenció el discurso del Papa. Uno de los puntos que más resaltó fue el planteo de León XIV sobre el papel de la economía en la sociedad. En particular, destacó la frase “la economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía”.

Para el mandatario provincial, el mensaje también interpeló a la dirigencia respecto de la necesidad de frenar las agresiones y priorizar la inversión en educación e investigación.

Kicillof también valoró las referencias del Pontífice a Francisco y su legado, así como sus definiciones sobre la no violencia, los límites del poder y la centralidad de los derechos humanos. En ese marco, interpretó que el discurso representa un llamado a proteger a los sectores vulnerables y a recuperar la justicia social como eje de la discusión pública.

Axel Kicillof interpretó el mensaje papal como un freno a la ultraderecha El gobernador consideró que las palabras de León XIV pueden contribuir a moderar el avance de las corrientes de ultraderecha y cuestionó el lugar que ocupan los discursos de odio en el escenario político internacional. Según su lectura, el Papa abordó distintos problemas de la realidad argentina y dejó una serie de prioridades sobre las que el Poder Ejecutivo debería tomar nota.

Además, convocó a acompañar las próximas actividades del Santo Padre en la provincia de Buenos Aires y puso el foco en la misa multitudinaria prevista en la Basílica de Luján y en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. Sobre el primero de esos encuentros, afirmó: “Luján es la Argentina este miércoles” y lo definió como un acontecimiento monumental. Durante la entrevista también se permitió una broma al referirse a su presencia en el acto del Palacio Libertad y a la invitación del Gobierno nacional: “A mí hace rato que no me invitan”, comentó.