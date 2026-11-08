"Hace falta la unidad nacional": Victoria Villarruel respaldó el llamado al diálogo de León XIV + Agregar ámbito en









La vicepresidenta destacó el llamado del Pontífice a la unidad nacional y descartó que su discurso haya sido una crítica al Gobierno de Javier Milei. Además, reclamó al oficialismo por la defensa de la vida desde la concepción.

La reflexión de Victoria Villarruel sobre el discurso del Papa León XIV: "No estamos en un país donde somos todos hermanos". Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió este domingo al discurso del papa León XIV en el Palacio Libertad y aseguró que el Pontífice conoce las divisiones que atraviesan a la Argentina. “El Papa es consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, sostuvo, al destacar el llamado del jefe de la Iglesia Católica a recuperar la unidad nacional y el diálogo político.

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Tras la intervención del Pontífice, Villarruel fue consultada sobre si había interpretado sus palabras como una crítica al Gobierno de Javier Milei, pero rechazó esa lectura. “No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, expresó.

En esa línea, la titular del Senado consideró que León XIV fue consciente del escenario de enfrentamiento político que atraviesa el país. “Y por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, agregó.

La vicepresidenta destacó el llamado del Pontífice a la unidad nacional y descartó que su discurso haya sido una crítica al Gobierno de Javier Milei. Las declaraciones se produjeron en un contexto de distanciamiento político entre Villarruel y Milei, además de las tensiones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición. Aunque evitó señalar una crítica directa al Presidente, la vicepresidenta puso el foco en la necesidad de reconstruir los vínculos entre los dirigentes y superar las diferencias.

El reclamo de Villarruel al Gobierno por la defensa de la vida Durante sus declaraciones, la vicepresidenta también planteó un reclamo al oficialismo por uno de los compromisos que formaron parte de su identidad política durante la campaña electoral: la defensa de la vida desde la concepción.

“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro Gobierno con todos aquellos que nos han votado”, afirmó. La visita de León XIV incluyó un encuentro con representantes de distintos sectores políticos e institucionales en el Palacio Libertad, donde participaron dirigentes del oficialismo y de la oposición. En ese escenario, el Pontífice transmitió un mensaje centrado en la convivencia, el diálogo y la necesidad de fortalecer la unidad nacional.