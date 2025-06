Reclamos de fondos: gobernadores reúnen a sus ministros con enviado de Luis Caputo

Con el objetivo de no afectar el equilibrio fiscal que sostiene el Gobierno, los ministros de economía de las provincias expondrán este martes ante Guberman de dónde saldrían los fondos para oxigenar las arcas de las provincias que se encuentran afectadas no solo por la baja de la recaudación a partir de la caída del consumo que golpea en impuestos coparticipables como el IVA , pero también en tributos locales como Ingreso Brutos .

La situación ya había sido advertida a la Casa Rosada en un encuentro que encabezó Guillermo Francos con un puñado de gobernadores. El jefe de Gabinete volvió a recibir la semana pasada al radical mendocino Alfredo Cornejo, en el marco del debut del Consejo de Mayo, pero tampoco presentó novedades en relación al reclamo de las provincias. Es que Francos opera como vocero de la Casa Rosada pero sin poder de disposición sobre los fondos presupuestarios ni la política de distribución de los fondos coparticipables o los ATN.

Nuevo intento ante el Ministerio de Economía

Por eso, y tras el zoom que los gobernadores como Frigerio, Torres, Pullaro, Cornejo y el pampeano Sergio Ziliotto mantuvieron el viernes pasado con jefes de bloque del Senado de la Nación, las provincias harán un nuevo intento por llegar a un acuerdo con la Casa Rosada este martes pero con un funcionario del Ministerio de Economía de la Nación. Guberman fue el designado por Caputo para ir a la sede del CFI y reunirse con los ministros provinciales con el objetivo de llegar a una salida negociada para evitar que escale la tensión entre las provincias y el Gobierno nacional.

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, explicó la semana pasada tras la cumbre de gobernadores en la Ciudad de Buenos Aires las propuestas que le hicieron los 24 gobernadores a los funcionarios del gobierno nacional. "Los gobernadores se ponen al frente de la batalla para eliminar fondos fiduciarios que condicionan el gasto de Nación y provincias", afirmó Torres. Además, ofrecen coparticipar con la Nación los ATN que son exclusivamente provinciales, con la condición que se ejecuten durante la crisis y mientras ingresan esos fondos mensualmente y que representan el 1% de la coparticipación.

"La decisión fue no entrar en cuestiones políticas e ir a una cuestión técnica concretamente, que una de las dos medidas que fueron propuestas con anterioridad: eliminar el famoso látigo y chequera, que son los famosos ATN que representan el 1% de la masa coparticipable federal", afirmó Torres. "¿Esto es dinero que se saca a la Nación? No, esto es dinero de las provincias, que históricamente, no es un tema de este gobierno, sino de los últimos gobiernos nacionales, siempre se usó discrecionalmente para ayudar a los gobernadores amigos, entre comillas, o limitar a los que no eran afines", aseguró.

Mensaje a Luis Caputo

Para Torres, "este Gobierno, a diferencia de otros, subejecuta el dinero de los ATN. Ahora, subejecutar ese dinero, ¿qué implica? ¿Un ahorro fiscal? No, para nada, porque vos no podés ahorrar dinero que por ley tenés que usar para otra cosa. Hoy, lo que estamos planteando los gobernadores es que una parte de esos recursos pueda usarlo el gobierno nacional, de libre disponibilidad, por lo tanto, ahí sí tendría un ahorro fiscal si se quiere, y la otra parte se distribuya bajo los mismos índices de coparticipación federal. Y el otro fideicomiso que queremos eliminar es el famoso impuesto al combustible", sintetizó.

La semana pasada escalaron varios reclamos de las provincias. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda previsional que la Anses mantiene con su provincia. Lo hizo acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una señal clara de respaldo institucional al reclamo de los fondos que corresponden a la Caja de Jubilaciones provincial.

Además, gobernadores de la región norte y litoral anunciaron que trabajarán en una herramienta legislativa que propone una tarifa diferencial eléctrica para las zonas cálidas y muy cálidas del norte argentino y el Litoral que será presentada en los próximos días en el Congreso. En la ciudad de Santiago del Estero se reunieron en representación de la provincia de Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora, de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Leandro Zdero; de Misiones, Hugo Passalacqua y de La Rioja, Ricardo Quintela; la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Griselda Aluani; el Ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, Regino Amado; el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa y la Subsecretaria de Región Centro de Santa Fe, Claudia Giaccone, donde trataron una agenda de interés común, del Norte Grande y Litoral.

El tema central de la convocatoria a instancia de la región Litoral, fue el de una tarifa diferencial en época estival, sobre ese tema se publicó un comunicado que firmaron los representantes de las 13 provincias integrantes de ambas regiones donde expresaron que “el proyecto establece compensar las asimetrías en el costo de energía eléctrica en provincias y localidades de zonas bio-ambientales cálidas y muy cálidas, las que incluyen las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y algunos departamentos de las provincias de Córdoba y Santa Fe, conforme una clasificación técnica científica de norma IRAM 11603/12".