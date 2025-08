El peronismo juega las últimas fichas por la unidad en un puñado de provincias antes del cierre de alianzas

La curiosidad del caso es que no se prevén grandes turbulencias en la provincia de Buenos Aires, donde el reciente cierre de listas para los comicios locales ordenó, aunque sea de modo pírrico, a las tribus. El problema estará el 17 de agosto, cuando se definan las candidaturas. Hasta entonces, es un hecho que el extinto Unión por la Patria (UP) competirá con el sello FP, con los partidos que ya se inscribieron para la compulsa bonaerense.

Jalil y Corpacci ya se habían mostrado juntos semanas atrás, en un encuentro con trabajadores de Vialidad Nacional, luego de que el Gobierno oficializara la disolución del organismo. Ahora, la tesis del cónclave fue "sumar fuerzas para defender al pueblo ante el ajuste despiadado del Gobierno de Javier Milei".

En el plano nacional, el distrito pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados. Dos de ellas les pertenecen a los justicialistas Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio, mientras que la tercera está en manos del radical "con peluca" Francisco Monti. Habrá, además, comicios locales para renovar media Legislatura, dado que el mandatario decidió no desdoblar la puja provincial.

Reunión peronismo Catamarca Raúl Jalil se reunió con representantes de las distintas tribus del peronismo de Catamarca, que se encaminan a la unidad.

En el caso tucumano, Jaldo y su rival interno, el senador Juan Manzur, acercaron posiciones y se encaminan a compartir un frente único rumbo a octubre, cuando la jurisdicción renovará cuatro asientos en la Cámara baja. Dos de ellos, los de Elía Fernández y Agustín Fernández, son de Independencia, el bloque fundado por el mandatario para apoyar a Milei luego de romper con UP. Sin embargo, aquellos tiempos de respaldo incondicional parecen haber quedado atrás y ahora el norteño subió el volumen contra la Casa Rosada.

“Si quiere venir a Tucumán, tenemos lista la tijera para cortarle la peluca”, dijo, días atrás, en un encuentro con la militancia. Si bien hay distintos condimentos que explican el viraje, no puedo obviarse la decisión de La Libertad Avanza (LLA) de jugar fuerte en el pago chico. A fines de julio, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, encabezó el primer congreso partidario de LLA en Tucumán, con intenciones de proyectarse hacia el 2027 y disputarle la gobernación al PJ.

Jaldo Manzur Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, juntos.

Siguiendo la senda de la unidad, en Chaco el peronismo se encamina a dejar atrás las internas del pasado reciente y confluir en una misma boleta. El 11 de mayo, cuando fueron las elecciones locales, la lista oficial llevó como candidato a legislador a Jorge Capitanich, quien obtuvo el segundo puesto frente al oficialismo que comanda Leandro Zdero, en alianza con los libertarios. Hubo, sin embargo, una diáspora de intendentes del PJ, encabezada por Magda Ayala, jefa comunal de Barranqueras, que sumó un nada despreciable 5% de los votos. Esa herida podría suturar en octubre.

"Se está trabajando en eso, hay buena predisposición de todas las partes pero todavía no está cerrada. Estamos trabajando en un acuerdo integral que no solo se arreglan las listas, si no también las autoridades partidarias", comentaron fuentes locales. La plaza no es menor, ya que pondrá en juego sus tres senadurías. Hoy dos de ellas le pertenecen a UP y la tercera, al radicalismo. Una de las hipótesis es que el propio Capitanich sea candidato. "Muchos lo piden y es una posibilidad, pero no está dicha la última palabra. Estamos en mesas de acuerdo constante", sintetizaron.

Distinto es el cantar en Salta y Jujuy. En los dos casos, los PJ locales están intervenidos por la conducción nacional de Cristina y su futuro es una incógnita. En tierras salteñas, muchos peronistas integran el gobierno de Gustavo Sáenz, quien en las últimas horas deslizó que podría empujar candidaturas propias al Senado. El autónomo Juan Carlos Romero, histórico representante de la provincia en la Cámara alta, ya anunció que no buscará la reelección. De momento, la certeza es que Juan Manuel Urtubey competirá por su cuenta, empujado por el partido Felicidad y Patria Grande. Aunque hay diálogo entre las partes, Sáenz se muestra reactivo al kirchnerismo, que comanda el proceso de "normalización" del partido.

Juan Carlos Romero El senador salteño Juan Carlos Romero anticipó que no buscará la reelección y abre una ventana para disputar esa banca. Mariano Fuchila

En la palestra jujeña las divisiones son más profundas todavía. En mayo, cuando fueron las elecciones locales, la oferta peronista contó con cuatro listas. Eso le permitió al oficialismo del radical Carlos Sadir ganar como comodidad e incluso metió a LLA en la conversación. Hoy las principales tribus son el kichnerismo, que maneja el sello oficial del PJ intervenido, y la que lidera la senadora nacional Carolina Moisés, alejada del Instituto Patria.

Misiones, en tanto, no tuvo candidatos justicialistas cuando fue la pulseada local de junio. Como en Salta, muchos dirigentes del partido integran el Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, quien ya lanzó al exgobernador Oscar Herrera Ahuad como cabeza de boleta para diputados nacionales. No obstante, ahora en el justicialismo tienen decidido jugar. Este miércoles habrá una reunión clave para definir las alianzas.

Por su parte, Gildo Insfrán, sin sobresaltos, reunió a la mesa ejecutiva del PJ de Formosa, donde reafirmó "la unidad, la solidaridad y el compromiso con el pueblo formoseño, continuamos trabajando para fortalecer este Modelo provincial que defiende los intereses de todas y todos".

Frentes abiertos en Córdoba y Tierra del Fuego

Del otro lado del mapa, se repiten las intrigas. En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el gobernador Gustavo Melella selló una alianza con el intendente Ushuaia, el camporista Walter Vuoto. Aunque integra UP, Melella no pertenece al justicialismo, sino a FORJA, una histórica coalición de origen radical, que actualmente no tiene representación propia en el Congreso. Ahora, el dirigente austral buscará colocar un nombre suyo entre los dos candidatos al Senado que renovarán los celestes.

Una tesis es que la actual senadora Cristina López podría buscar la reelección por impulso de Vuoto, mientras que Agustín Tita, actual jefe de Gabinete provincial, lideraría la nómina a Diputados con respaldo del mandatario. Rumores, por ahora. El entendimiento busca ser un dique de contención ante la ola violeta, que promete competir con fuerza sobre la base de la buena imagen de Milei. "Vamos espalda con espalda, si no nos llevan puestos a todos", sintetizó un importante dirigente local.

Embed - Walter Vuoto on Instagram: "Una sola fuerza, una sola Patria " View this post on Instagram A post shared by Walter Vuoto (@vuotowalter)

La unidad, sin embargo, no será completa. Los otros dos alcaldes de la isla grande, Martín Pérez, de Río Grande, y Daniel Harrington, de Tolhuin, ambos peronistas, jugarán por fuera. "99,9% de posibilidades de que sea así", sintetizaron fuentes que participan de una rosca que, prometen, se extenderá a hasta el filo.

"Martín, Daniel y Walter no son mis enemigos: nuestro enemigo es la política del Gobierno nacional. Tenemos que reflexionar, parar un poquito la pelota y que cada uno renuncie a algo para lograr la unidad", dijo Melella al respecto. "La unidad por la unidad en sí no significa nada. La cuestión es: ¿unidad para qué?", responden desde la diáspora.

La tensión no es menor en Córdoba, donde Natalia de la Sota rompió con el cordobesismo y lanzó su frente "Defendamos Córdoba", con una fuerte impronta opositora a Milei. Se trata de un fuerte desafío al gobernador Martín Llaryora, quien maniobra para resistir la avanza mileísta. Llaryora integra el flamante frente Provincias Unidas junto a cuatro de sus pares y podría llevar como candidato a Juan Schiaretti para resistir la avanzada violeta en uno de los bastiones de cabecera de la Casa Rosada. De ser así, habría un superclásico Schiaretti - De la Sota, dos de los apellidos más importantes en el ecosistema mediterráneo. Además, se presentaría una tercera vía cercana al kirchnerismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NataliaDLSok/status/1952755358390161667?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Hoy nace Defendamos Córdoba



En cada rincón de nuestra provincia hay una historia de esfuerzo, de lucha y de amor por Córdoba. Pero hoy, lamentablemente, muchos de los cordobeses sienten el peso de un recorte injusto que castiga a la clase media y a quienes más necesitan apoyo… pic.twitter.com/Kg43fzGlkI — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 5, 2025

En Mendoza, el peronismo logró una trabajosa unidad entre el sector K de la senadora Anabel Fernández Sagasti y los intendentes liderados por el presidente del PJ local, Emir Félix, quien encabezará las candidaturas a diputados nacionales. El acuerdo se selló luego de que el gobernador Alfredo Cornejo oficializara la alianza entre su frente, Cambia Mendoza, con LLA. "El acuerdo fue bueno para todos. Si iba solo, el kirchnerismo ganaba la interna pero se quedaba sin nada. Iba a ser un desastre si no íbamos juntos", comentaron en tierras mendocinas.

El justicialismo de Chubut, en tanto, saldó sus diferencias a la vieja usanza, con elecciones intestinas. En las mismas, Juan Pablo Luque, exalcalde de Comodoro Rivadavia, se impuso al actual intendente de Dolavon, el camporista Dante Bowen, y será el primer candidato a la Cámara baja.