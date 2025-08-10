Atención fanáticos del tenis: Roger Federer volverá a las canchas en un partido exhibición

El último partido del suizo como profesional fue en septiembre de 2022 y ahora jugará nuevamente en una exhibición en el Masters 1000 de Shangai.

A tres años de su retiro del tenis, Roger Federer , leyenda del deporte mundial, volverá a las canchas para una exhibición en el marco del Masters 1000 de Shanghai . El encuentro está programado para el 10 de octubre en la pista central del Qizhong Forest Sports City Arena .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El 20 veces campeón de Grand Slam encabezará el evento llamado "Roger & Friends celebrity doubles match", que contará con la presencia de otras figuras no sólo del deporte sino también del mundo del espectáculo.

"Hola, soy Roger , y estoy muy contento de volver al Estadio Qizhong de Shanghái para disputar el Rolex Shanghai Masters. Shanghái siempre ha sido un lugar especial para m í, con grandes aficionados, recuerdos inolvidables y un verdadero amor por el tenis", anunció el exdeportista .

Por el momento, está confirmada la participación de los actores Donnie Yen , de 62 años, y Wu Lei . Además, se sumará la ex tenista china Jie Zheng , reconocida por sus logros en dobles, incluyendo títulos en el Australian Open y Wimbledon 2006 . En 2024, Federer también participó de este formato en Shangai.

El certamen principal se jugará entre el 1 y el 12 de octubre y en medio de los partidos oficiales se llevará a cabo esta celebración de dobles.

Las últimas apariciones de Roger Federer

En septiembre 2022, se retiró del tenis profesional, a sus 41 años, en la Laver Cup, un torneo de exhibición, que reúne a los mejores jugadores de Europa y Resto del Mundo.

La última gran aparición del suizo fue en el homenaje a Rafael Nadal en la Philippe Chatrier antes del comienzo de Roland-Garros. Allí estuvo junto a Novak Djokovic y Andy Murray para acompañar al máximo ganador de la historia de ese torneo.

Luego se lo vio en el palco real de Wimbledon, donde presenció los partidos de Jannik Sinner, Mirra Andreeva y Novak Djokovic.