Netflix sumó una atrapante película que combina intriga psicológica, apuestas y relaciones peligrosas

En el universo del streaming, Netflix sigue sorprendiendo con estrenos que mezclan tensión, drama y giros inesperados. Esta vez, la plataforma agregó una película que explora hasta dónde puede llegar una persona acorralada por las deudas y la obsesión por el riesgo.
La trama combina intriga psicológica, apuestas y relaciones peligrosas, llevando al espectador por un viaje emocional intenso. Entre juegos de azar y dilemas morales, un profesor arrastra a un alumno a un terreno donde la ética queda en segundo plano y el peligro acecha en cada decisión.
De qué trata El apostador, la intrigante película que sumó Netflix a su catálogo
El Apostador sigue la historia de Jim Bennett, un profesor universitario con una doble vida: intelectual respetado de día y jugador compulsivo de noche. Su adicción a las apuestas lo sumerge en un abismo financiero que lo lleva a tomar decisiones cada vez más arriesgadas.
Cuando las deudas lo superan, Bennett recurre a prestamistas peligrosos y a su propia familia, poniendo en riesgo su seguridad y la de quienes lo rodean. La tensión escala cuando involucra a uno de sus alumnos más prometedores en un plan para obtener dinero rápido, cruzando límites que no tienen retorno.
La película no se limita a mostrar el mundo del juego, sino que profundiza en la psicología de un hombre atrapado entre la autodestrucción y la esperanza de redención. Cada escena revela la fragilidad de su fachada intelectual frente a su voraz impulso por apostar todo, incluso su vida.
Con una duración de 1 hora y 51 minutos, la producción mantiene un ritmo que atrapa desde el inicio hasta el final, con un guion que mezcla diálogos afilados, tensión constante y una ambientación que refleja el vértigo de las apuestas de alto riesgo.
Netflix: elenco de El apostador
Mark Wahlberg
Brie Larson
Jessica Lange
John Goodman
Michael Kenneth Williams
George Kennedy
