Netflix sumó una atrapante película que combina intriga psicológica, apuestas y relaciones peligrosas







Un drama de apuestas y tensión llega a Netflix con una película que explora los límites morales y el precio de las decisiones arriesgadas.

Mark Wahlberg protagoniza este intenso thriller de apuestas, donde la ambición y el riesgo llevan a un profesor a cruzar límites peligrosos.

En el universo del streaming, Netflix sigue sorprendiendo con estrenos que mezclan tensión, drama y giros inesperados. Esta vez, la plataforma agregó una película que explora hasta dónde puede llegar una persona acorralada por las deudas y la obsesión por el riesgo.

La trama combina intriga psicológica, apuestas y relaciones peligrosas, llevando al espectador por un viaje emocional intenso. Entre juegos de azar y dilemas morales, un profesor arrastra a un alumno a un terreno donde la ética queda en segundo plano y el peligro acecha en cada decisión.

5YSSIOVMQVCVJKL2GSNQXNIHBY Netflix incorpora una película cargada de intriga, donde un profesor y su alumno se ven atrapados en un peligroso juego de deudas y traiciones. De qué trata El apostador, la intrigante película que sumó Netflix a su catálogo El Apostador sigue la historia de Jim Bennett, un profesor universitario con una doble vida: intelectual respetado de día y jugador compulsivo de noche. Su adicción a las apuestas lo sumerge en un abismo financiero que lo lleva a tomar decisiones cada vez más arriesgadas.

Cuando las deudas lo superan, Bennett recurre a prestamistas peligrosos y a su propia familia, poniendo en riesgo su seguridad y la de quienes lo rodean. La tensión escala cuando involucra a uno de sus alumnos más prometedores en un plan para obtener dinero rápido, cruzando límites que no tienen retorno.

La película no se limita a mostrar el mundo del juego, sino que profundiza en la psicología de un hombre atrapado entre la autodestrucción y la esperanza de redención. Cada escena revela la fragilidad de su fachada intelectual frente a su voraz impulso por apostar todo, incluso su vida.

Con una duración de 1 hora y 51 minutos, la producción mantiene un ritmo que atrapa desde el inicio hasta el final, con un guion que mezcla diálogos afilados, tensión constante y una ambientación que refleja el vértigo de las apuestas de alto riesgo. Netflix: tráiler de El apostador Embed - El Jugador - Tráiler oficial (HD) Netflix: elenco de El apostador Mark Wahlberg

Brie Larson

Jessica Lange

John Goodman

Michael Kenneth Williams

George Kennedy

