Retiran un cuadro de Juan Domingo Perón y Evita de Casa Rosada y lo reemplazarían por uno de Lionel Messi

La decisión fue tomada por la Secretaría General de la Presidencia. También removieron una histórica imagen del glaciar Perito Moreno.

El Gobierno dispuso retirar una réplica del histórico retrato de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que se encontraba en la antesala del Cuadro Perón y Evita 2 , en medio de un clima político tenso . La decisión surgió desde la Secretaría General de la Presidencia , encabezada por Karina Milei , y también incluyó la remoción de una gigantografía del glaciar Perito Moreno ubicada en el mismo sector.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida respondió a problemas estructurales detectados en los soportes de exhibición, además del posible deterioro por cambios de temperatura en el pasillo.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo ”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada al medio Infobae.

La obra retirada era una copia del retrato original pintado en 1948 por Numa Ayrinhac , una pieza emblemática que sobrevivió al proceso de “desperonización” posterior al golpe de Estado de 1955. Ambas piezas fueron trasladadas al Museo del Bicentenario para su preservación.

Tras el retiro, el Gobierno analiza distintas alternativas para ocupar el espacio vacío. Entre las opciones que circulan en Balcarce 50 aparecen figuras históricas como Domingo Faustino Sarmiento , Manuel Belgrano , Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca .

Sin embargo, la figura que gana mayor impulso por estas horas es la de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina campeona del mundo, en una decisión que marcaría un giro simbólico en la representación institucional dentro de la sede de Gobierno.

En paralelo, también se evalúa reemplazar la imagen del glaciar por una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, reforzando la idea de mantener paisajes naturales como parte de la ambientación del edificio.

Contexto político y antecedentes

La remoción se inscribe dentro de una serie de medidas adoptadas por la actual gestión vinculadas al “reordenamiento” simbólico de espacios públicos. En 2024, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ya había impulsado la quita de imágenes y bustos de figuras como Eva Perón y Néstor Kirchner en dependencias de ANSES.

Esa línea de acción se profundizó en febrero de 2025 con la remoción de una gigantografía en la exESMA que recordaba el momento en que Néstor Kirchner ordenó descolgar el cuadro de Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar.

La decisión se enmarca en lo que el presidente Javier Milei define como una “batalla cultural”, orientada a redefinir los símbolos y referencias del Estado.

En ese contexto, el posible reemplazo de figuras históricas del peronismo por íconos contemporáneos lejos de la política como Messi no solo implica un cambio estético, sino también un gesto político que busca resignificar los espacios de poder y su narrativa histórica dentro de la Casa Rosada.