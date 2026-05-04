Manuel Adorni buscó bajar el tono confrontativo en su regreso a las conferencias de prensa

El jefe de Gabinete y vocero respondió preguntas en línea con la reapertura de la Sala de Periodistas y las nuevas restricciones para la prensa acreditada.

En paralelo a la reapertura de la Sala de Periodistas y a las nuevas restricciones impuestas a la prensa acreditada en Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni dio este lunes una nueva conferencia de prensa . Como contó Ámbito, el funcionario estaba esperando brindar su informe de gestión en el Congreso antes de volver a sus habituales rondas de preguntas. Como era de esperarse, la mayoría de las inquietudes estuvieron concentradas en su situación judicial. Pero lo que sorprendió, es que a diferencia de otras oportunidades, adoptó un tono calmo, lejos de las ironías que mostró en ocasiones anteriores, e incluso, prometió que retomará las conferencias semanales en los próximos días y que podrá añadir turnos de preguntas.

El funcionario se remitió a su declaración ante la Cámara de Diputados de la semana pasada y reiteró que sus viajes "personales" no fueron ocultos. "Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré", subrayó

Después de semanas en modo confrontativo, el jefe de Gabinete moderó el tono en la conferencia de prensa en Casa Rosada, en una escena que contrastó tanto con sus intervenciones recientes como con el clima enrarecido que rodea a la relación del Gobierno con la prensa. Hubo anuncios, definiciones y hasta una explicación sobre los viajes oficiales, pero sin el filo habitual, sino que eligió leer su respuesta sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Ese tono más calmo convivió, sin embargo, con un endurecimiento de las condiciones de trabajo dentro de la Casa Rosada. La reapertura de la Sala de Periodistas tras una semana cerrada vino acompañada de un nuevo protocolo de seguridad.

El acceso quedó limitado a la sala de prensa, los baños, la cafetería, el comedor y el patio Malvinas. Quedaron vedados espacios tradicionales de circulación como el Patio de las Palmeras y el balcón que da a ese sector. Bajo el argumento de "reforzar la seguridad", el Gobierno redefine de hecho el movimiento de la prensa dentro de la sede oficial.

"Hay nuevos protocolos que están conviviendo con ustedes desde hoy, en pos de la seguridad del Presidente y quienes están en Casa Rosada", sostuvo el vocero. Además, aseguró que “todos los acreditados que tienen los papeles en orden, no deberían tener problema para ingresar” y defendió la política del Gobierno al afirmar: “Somos el gobierno que más impulsó la libertad de prensa”.

Sus declaraciones se dan luego de que se conociera el informe 2026 de Reporteros Sin Fronteras, donde la Argentina cayó 11 posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa, pasando del puesto 87 al 98. El relevamiento se publicó en medio del conflicto entre el presidente Javier Milei y su equipo frente a los distintos sectores del periodismo.

En otro orden de temas, Adorni celebró la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señaló que tras 27 años de negociaciones, impulsará las inversiones, dado que la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los 75 mil millones de dólares.

También ocupó buena parte de su exposición en detallar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que promete una reducción del 89% en contribuciones patronales para nuevas contrataciones durante cuatro años. En materia energética, confirmó una bonificación extraordinaria del 25% en el subsidio al gas, que se suma al esquema vigente y eleva el descuento al 75% durante mayo.

La conferencia también incluyó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), financiado con el 10% de lo recaudado por ventas y concesiones de bienes estatales. A eso se sumaron cambios en el Sistema Nacional de Sangre y beneficios impositivos para Belgrano Cargas, en una lista de anuncios que buscó mostrar gestión en múltiples frentes.