La Casa Rosada afina la estrategia para cerrar los apoyos a la reforma laboral en el Congreso

El Gobierno se reúne para revisar el conteo de votos y ajustar los puntos más sensibles del proyecto, con la mira puesta en el tratamiento en el Senado previsto para el 11 de febrero.

El Gobierno reúne a su mesa política este miércoles. Mariano Fuchila

Este jueves, el núcleo de decisión política del Gobierno nacional vuelve a reunirse en la Casa Rosada para pulir los últimos detalles sobre cómo asegurarse la aprobación en el Congreso de la reforma laboral que el oficialismo quiere tratar en el Senado el próximo 11 de febrero.

La reunión, convocada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reúne a los principales referentes del oficialismo: la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt..

El principal eje del encuentro es cotejar cómo avanzan las negociaciones con distintos bloques parlamentarios y con gobernadores provinciales para consolidar los apoyos necesarios. El oficialismo asegura que tiene los números “prácticamente cerrados”, pero sigue ajustando el texto en algunos puntos específicos para evitar que crezcan los cuestionamientos o que se diluyan votos al momento de la votación.

Martín Menem Patricia Bullrich y Diego Santilli Patricia Bullrich junto a Martín Menem y Diego Santilli. El oficialismo busca garantizar los votos necesarios y destrabar las diferencias fiscales con las provincias antes del debate en el Senado Uno de los temas que más complicaciones genera es la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, un artículo que, tal como estaba originalmente redactado, implicaría una caída de recursos coparticipables hacia las provincias. Esa preocupación de los mandatarios provinciales que dialogan con el Gobierno se mantiene como el principal punto de tensión en las conversaciones. En el cónclave de hoy se evaluó la posibilidad de introducir mecanismos para escalonar esa rebaja o vincularla a variables económicas, con la idea de cuidar las finanzas provinciales sin perder los consensos en el Senado.

Dentro de la estrategia más amplia del Ejecutivo está la convicción de que aprobar esta reforma no solo responde a un objetivo legislativo puntual sino que también sirve para mostrar a los mercados que el Gobierno puede avanzar con reformas estructurales clave de su agenda. Ese mensaje se mantiene firme, aunque la Casa Rosada y sus interlocutores parlamentarios insisten en que todavía quedan detalles por cerrar antes de que el proyecto llegue al recinto.

La reunión de hoy se inscribe en un contexto más amplio de negociaciones políticas que vienen dándose desde hace semanas entre el oficialismo, gobernadores y distintos bloques parlamentarios para ordenar el calendario de sesiones extraordinarias y garantizar la sanción de proyectos prioritarios.