Después de dejar la presidencia del PRO, Patricia Bullrich encabezó acto con dirigentes libertarios

Entre las figuras del PRO , estuvo la presidenta partidaria en la provincia de Buenos Aires, Daniela Reich , el intendente de San Isidro, Ramón Lanús , y los diputados nacionales Sabrina Ajmechet y Gerardo Milman : todas figuras cercanas a Bullrich. Por el lado libertario, se destacó la presencia de Juan Curutchet , que forma parte del directorio del Banco Centra l, y de Carlos Pirovano , actual presidente del INCAA . Otra particularidad es que Karina Milei figuraba entre la lista de posibles participantes, pero su viaje a España para acompañar a Javier Milei no le permitió asistir.

Alianza entre PRO y La Libertad Avanza: la estrategia de Patricia Bullrich

En una entrevista a LN+, Patricia Bullrich remarcó su intención de unir fuerzas entre La Libertad Avanza y el PRO para que en la próxima elección haya dos propuestas: "La del cambio, y la retrógrada". La intención del Poder Ejecutivo, según ella, es que "todos los sectores aunque haya diferencias" se agrupen detrás de la primera, y definió la visión antagónica como "la retrógrada", la que genera desorden, la que hace paros y marchas.

"Si la mirada retrograda es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún", planteó la ministra. En la misma línea, y apostando a una potencial unión de las fuerzas políticas se preguntó: "¿Por qué vas a ir separado?, ¿para representar qué?, ¿hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sanguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social".

"La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenes votos", planteó respecto a la postura de opositores al gobierno de Javier Milei como el radical Martín Lousteau.

El PRO oficializó a Mauricio Macri como nuevo presidente

Luego de las disputas con Patricia Bullrich por el ordenamiento de la dirigencia partidaria, el Consejo Nacional del PRO oficializó que Mauricio Macri asumirá como presidente del espacio que fundó. Desde la cuenta oficial del partido se emitió un celebratorio tweet: "Volvimos".

El comunicado del partido inicia así: "El PRO tiene el agrado de anunciar que Mauricio Macri ha asumido nuevamente el cargo de presidente del partido. Este hecho marca un hito significativo en la historia de nuestra organización política, reafirmando nuestro compromiso con los valores que nos fundaron y guiaron durante las últimas dos décadas".

A su vez, el documento citó al exmandatario, quien señaló: "Hace 20 años conformé este espacio político con la convicción de que los argentinos merecían una alternativa distinta a las décadas de bipartidismo. En estos 20 años vivimos muchas cosas, con aciertos y con errores, pero siempre manteniendo firme la convicción de que somos el cambio o no somos nada. En esta etapa tenemos más que cuando empezamos: gobernadores, intendentes, y muchos dirigentes con experiencia en todo el país".

Posteriormente, Macri sostuvo que "desde este nuevo rol, el PRO va a seguir defendiendo el cambio, la libertad y la república, como siempre lo hemos hecho". Por su parte, el comunicado agrega que "bajo el liderazgo de Mauricio Macri, el partido ha desempeñado un papel crucial en la política argentina, logrando avances significativos y enfrentando desafíos complejos con determinación y resiliencia".