Santa Fe: Losada confirmó a Federico Angelini como compañero de fórmula

Losada y Angelini son la primera fórmula confirmada dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. El anuncio ocurrió en la emisora rosarina Radio Boing, donde la precandidata a gobernadora dijo que “no me gusta hablar de lo que ya fue. El que no quiso, no supo o no pudo, que se vaya a su casa o trate de ayudar desde algún lugar. En el caso de Perotti, o el perottismo, que es como el kirchnerismo en su versión más berreta, tenemos todos claro que hizo un desastre en la provincia”.