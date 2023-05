Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Jorge Macri ratificó su candidatura y corrió a Vidal de la pelea en la Ciudad

El ministro de Gobierno porteño y precandidato Jorge Macri apartó a María Eugenia Vidal de la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo su postulación presidencial. Al mismo tiempo, el funcionario ratificó su decisión de disputar las PASO en el PRO.

En diálogo con Radio Continental, Macri opinó sobre la interna del PRO en la Ciudad y la decisión de Vidal de correrse a como candidata porteña. "No hablé con Vidal, ella me dijo que quiere ser candidata a presidenta, me dijo que no era candidata en la ciudad”, aseguró.

