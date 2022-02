Massa rechazó haber recibido instrucciones para beneficiar a Lázaro Báez: "Lo hubiese denunciado"

Al igual que sus colegas que lo antecedieron -Aníbal Fernández; Jorge “Coqui” Capitanich; Juan Manuel Abal Medina; Carlos Zanini y el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández- el testimonio de Massa desbarató uno de los pilares centrales de la acusación. Para la fiscalía, las ampliaciones de partidas presupuestarias vía DNU fueron un mecanismo para beneficiar a Lázaro Báez y a Santa Cruz con el otorgamiento de obras viales. Sin embargo, Massa aclaró que tanto la ley de presupuesto como los decretos de ampliación de partidas deben ser aprobado por el Congreso de la Nación y atraviesan numerosas instancias de control.

Los fondos del Poder Judicial

La declaración de Massa, vía Zoom, comenzó a las 9:40 de la mañana y se extendió hasta las 11:35. En sintonía con la información que a esa misma hora comenzaba a circular puertas afuera de los tribunales sobre el recorte a las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial, Massa puso como ejemplo en tres oportunidades cómo se define la asignación de partidas para el funcionamiento de la justicia. “El Tribunal seguramente pide más empleados, más resmas de papel, más mobiliario que lo que después se les asigna”, dijo. El objetivo era explicar las intensas discusiones y la fuerte puja que se da en torno a la confección del presupuesto nacional, ocasión en que cada provincia y cada jurisdicción pelea por sus recursos. Según su experiencia, “lo que termina pasando siempre es que hay cierta insatisfacción de cada jurisdicción”.

Ante la consulta de las defensas, Massa describió cómo se elabora, ejecuta, amplía y controla un presupuesto. En ese sentido explicó que la denominada ley de leyes nace en la Oficina Nacional de Presupuesto a la cual “cada jurisdicción le va proponiendo” las obras que necesita. “Las metas macro están en el presupuesto” y “la información la proveen cada una de las áreas”, enfatizó. Y descartó la posibilidad de discrecionalidad alguna ya que “intervienen más de cien jurisdicciones distintas, entre poder ejecutivo, legislativo, judicial y descentralizados”

La fiscalía, por su parte, exhibió planillas de ampliaciones presupuestarias y buscó -sin éxito- algún elemento que vincule a Cristina Kirchner con el presunto direccionamiento de obras a favor de Báez. “¿Usted conocía a qué obras iban esos montos?”, interrogó Diego Luciani sobre las ampliaciones presupuestarias firmadas por Massa cuando ejerció su cargo de jefe de gabinete. ¿Sabe cómo se llevaron a cabo los procesos licitatorios para seleccionar a los contratistas en Santa Cruz? “No era mi competencia. No tengo ni idea. Desconozco”, respondió el diputado.

Luciani insistió y preguntó por tratamientos específicos para algún distrito: “no. era una puja permanente de cada una de las jurisdicciones. Inexorablemente lo que sucedía era una pulseada en la que cada ministerio proponía una mejora del gasto”, reiteró Massa. ¿Y esa puja quién la dirimía?, quiso saber el presidente del TOF2 Jorge Gorini. “La secretaría de Hacienda. Es el árbitro que va midiendo”.

“¿Cómo se define a qué jurisdicción se le otorga cada partida”? “Hay una cuestión que es política. Tenés a cada gobernador, cada diputado, cada senador pujando por cada universidad, por cada obra”.

“¿Y hay algún parámetro objetivo?” “Siempre aparece el tema del territorio. El volumen territorial siempre influye. La provincia de Buenos Aires tiene un porcentaje mayor de obras que Jujuy, que es más chiquita”, ejemplificó Massa.

También Sergio Massa negó desvíos a través de otras formas de financiamiento al margen de las del Tesoro Nacional: “¿Existe otra fuente de financiamiento para las obras públicas viales?”, preguntó el Ministerio Público. “Si, claro. Son los denominados fondos de afectación específica. Por ejemplo, el impuesto al combustible va para obras sociales, el de importación va para la seguridad social”.

“¿Esos fondos no pasan por el Congreso?”. “No. No es que no pasan por el Congreso. Esos fondos, a diferencia de los recursos del Tesoro, no pueden ser utilizados para otro gasto que no sea ese. Por eso se denominan fondos con afectación específica”, especificó.

La fiscalía siguió buscando elementos que sustenten la acusación a través de la exhibición de un decreto firmado en su momento por Massa sobre el ingreso de Vialidad Nacional para la ejecución de obras. “Este es un decreto de asignación de funciones, no de finalidades. No habla de las obras. Lo que hace el decreto es ampliar quiénes llevan adelante la tarea”, refutó el testigo.

“¿Sabe usted si había relación alguna de Cristina Kirchner con Lázaro Báez y con las empresas del Grupo Austral?” “Desconozco”.

Luego de dos horas de declaración, el Tribunal dio por finalizada la audiencia.

Este martes tendrá lugar uno de los testimonios más esperados. Se trata de Jaime Mecicovsky, el hombre de Elisa Carrió en la AFIP que encabezó numerosas actuaciones de fiscalización de Austral Construcciones. El exsubdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP ya fue señalado en este juicio por una de sus subordinadas como el responsable de la “persecución” y animosidad” que sufrió durante el macrismo, tras haber concluido que no hubo irregularidades en la facturación del holding de Báez.