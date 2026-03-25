Sergio Uñac pidió elecciones internas en el PJ nacional con miras al 2027

En una carta, el senador exigió "abrir un espacio amplio debate y construcción colectiva". Advirtió que el Gobierno se apresta a modificar el calendario electoral.

El senador por San Juan Sergio Uñac pidió este miércoles elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) nacional , con el objetivo de delinear una estrategia común rumbo a las elecciones presidenciales del 2027. "Es fundamental abrir un espacio amplio de debate y construcción colectiva que permita definir los lineamientos de nuestro plan de acción político", aseguró.

Uñac compartió un documento de su autoría en las redes sociales, en el que pide "fortalecer y proyectar a nuestra fuerza política frente al proceso electoral que el pueblo argentino afrontará en los próximos años".

En el escrito, el exgobernador sanjuanino recuerda que el año próximo se elegirán Presidente y vice, además de 24 bancas en el Senado, 130 en Diputados y 22 gobernaciones, junto con cargos legislativos, municipales y provinciales en todo el país.

Al respecto, indicó que "es fundamental abrir un espacio amplio de debate y construcción colectiva que permita definir los lineamientos de nuestro plan de acción político".

"La elaboración de una plataforma de gobierno debe surgir del aporte de todos los sectores que integran nuestro movimiento: dirigentes, militantes, trabajadores, empresarios, universidades, organizaciones sociales y el conjunto de la comunidad", mencionó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiounac/status/2036792107742986372&partner=&hide_thread=false Carta a las autoridades de nuestro Partido Justicialista Nacional.



Presenté ante el @p_justicialista una serie de propuestas para organizar, fortalecer y proyectar nuestra fuerza política frente al enorme desafío electoral que el pueblo argentino afrontará durante el próximo… pic.twitter.com/zIdpCzJ10b — Sergio Uñac (@sergiounac) March 25, 2026

Por otra parte, el legislador afirmó que solo a través de un proceso participativo "podremos construir un programa sólido, representativo y con capacidad de respuesta frente a los desafíos que enfrenta la Argentina".

"Resulta indispensable avanzar en mecanismos transparentes y democráticos para la selección de candidaturas, asegurando la representatividad y legitimidad de quienes aspiren a ocupar cargos públicos", evaluó.

En esa tónica, Uñac dijo que la unidad del peronismo es una condición necesaria, pero no suficiente: "Debemos ampliar nuestra base de sustentación incorporando a otros sectores que compartan una visión de país con desarrollo, inclusión y justicia social".

A la vez, el senador se refirió a la intención del Gobierno de modificar el calendario electoral, con la posible eliminación de las PASO, hecho al que consideró como una "manipulación de las reglas electorales exige acelerar la capacidad de organización de nuestra fuerza".

"La magnitud institucional y política de ese calendario electoral exige una preparación temprana, profunda y colectiva. No se trata únicamente de seleccionar candidaturas: se trata de definir el rumbo del país y de reconstruir una esperanza en la política, capaz de volver a convocar a amplios sectores de la sociedad argentina", remarcó.

Carta al Partido Justicialista por Sergio Uñac (1)

Por último, el dirigente cuyano anticipó que es "tiempo de tomar decisiones que expresen una alternativa real frente al momento de angustia e incertidumbre que atraviesa nuestra sociedad".

"Convoco a todos los compañeros y compañeras a asumir este desafío con vocación de unidad, con la convicción de que es posible construir una alternativa que devuelva la esperanza a nuestro pueblo", finaliza el texto.

Actualmente, la conducción nacional del PJ está en manos de Cristina Kirchner, quien llegó al cargo luego de dejar en el camino al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Limitada por su situación judicial, su liderazgo es cuestionado por distintos sectores, ente ellos el de jefes provinciales como el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo.

En ese marco, algunos dirigentes comienzan a asomar la cabeza con miras a las elecciones presidenciales del año próximo. El bonaerense Axel Kicillof es uno de ellos, al igual que Uñac, quien todavía se mueve veladamente en búsqueda de una competencia intestina para resolver la reyerta.