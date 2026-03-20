El peronismo activa reuniones y busca articular una alternativa frente al Gobierno

Con encuentros en La Plata y entre dirigentes nacionales, distintos sectores avanzan en la reorganización del espacio y el armado político hacia 2027.

El peronismo comenzó a mover piezas con una serie de reuniones que reflejan intentos de articulación en distintos niveles, en medio de un escenario atravesado por la necesidad de reconfigurar una alternativa política.

Uno de los encuentros se realizó en La Plata, donde Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó avanzaron con su armado federal y se reunieron con el bloque Unión y Libertad, referenciado en Carlos Kikuchi . La reunión incluyó a legisladores bonaerenses y formó parte de una agenda que también contempla acercamientos al entorno del gobernador Axel Kicillof.

El encuentro en territorio bonaerense expuso la intención de construir una alternativa con anclaje provincial , articulando sectores que incluyen peronismo, ex Juntos por el Cambio y dirigentes con pasado reciente en el espacio libertario. La movida apunta a generar volumen político en el distrito clave del país.

En paralelo, otro grupo de dirigentes del peronismo mantuvo una reunión con eje en la situación económica y social de las provincias. Participaron Ricardo Quintela, Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos, junto a legisladores nacionales.

Tras el encuentro, Quintela expresó que la reunión tuvo como objetivo analizar “los desafíos de 2026” y advirtió sobre el impacto del ajuste en las economías regionales. Según planteó, la situación en las provincias muestra caída de la producción, el empleo y un deterioro en las condiciones de vida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/quintelaricardo/status/2034801069289558036?s=48&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con senadores y diputados para analizar los desafíos que tenemos por delante este 2026. La realidad en nuestras provincias es preocupante, el ajuste de Milei se traduce en menos producción, menos empleo y un deterioro constante en la calidad de vida de nuestra gente.… pic.twitter.com/IFjECRpzjY — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) March 20, 2026

Los dirigentes coincidieron en cuestionar el rumbo económico del Gobierno y plantearon la necesidad de construir una alternativa basada en el desarrollo productivo. En ese sentido, remarcaron la importancia de impulsar políticas que fortalezcan la industria y promuevan un crecimiento con inclusión.

El encuentro también dejó como señal la intención de ampliar la convocatoria a otros sectores. “Es tiempo de construir una alternativa nacional”, señalaron, con la idea de articular a distintos espacios que compartan una agenda vinculada al trabajo y la producción.

Ambas reuniones muestran un peronismo en proceso de reorganización, con múltiples actores que buscan recuperar iniciativa política en un escenario fragmentado. Aunque todavía sin definiciones electorales concretas, los encuentros funcionan como primeros pasos en la construcción de un esquema común.

Con miradas diversas y estrategias aún en desarrollo, el denominador común es la necesidad de estructurar una oposición con mayor volumen frente al oficialismo. En ese camino, la coordinación entre sectores aparece como uno de los principales desafíos hacia los próximos años.